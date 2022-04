Madonna: Die Queen of Pop soll wieder Single sein

Drei Jahre waren Madonna und ihr Background-Tänzer Ahlamalik Williams zusammen - nun soll der 28-jährige ausgezogen sein. Die Musikerin stürzt sich in die Arbeit und postet kryptische Andeutungen auf Instagram.

Madonna (63) soll mit ihrem Freund Ahlamalik Williams (28) Schluss gemacht haben. , ist der Backround-Tänzer nach drei gemeinsamen Jahren bei der Queen of Pop ausgezogen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch ihr Instagram-Account deutet mit einer kryptischen Nachricht auf eine Trennung hin. In ihrer Story teilte sie die Worte: "Karma sagt: Wenn jemand in deinem Leben nicht richtig für dich ist, wird Gott ihn so lange nutzen, um dir wehzutun - bis du stark genug bist, ihn gehen zu lassen."

Schon länger im On/Off-Modus

Williams und Madonna lernten sich 2015 bei ihrer "Rebel Heart"-Tour kennen und begannen 2019 regelmäßig miteinander auszugehen. Seit Januar dieses Jahres sind die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen worden. Der "Sun" teilte angeblich eine Quelle mit, dass sich das Paar schon länger im "On/Off"-Modus befand. Auch aufgrund unterschiedlicher Projekte sei es schwer gewesen, die Romantik am Leben zu halten. "Sie haben Monate auf Tour und im Lockdown zusammen verbracht, aber jetzt ist er ausgezogen", heißt es demnach.

Die Musikerin soll sich nun mit einem vollen Terminkalender von der Trennung ablenken: "Madonna schmeißt sich ins Leben, sie sieht nach der Trennung Freunde und Familie." Zudem soll sie an neuer Musik und einem Biopic arbeiten.