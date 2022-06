Madeleine von Schweden feiert ihren Sohn Nicolas

Nicolas von Schweden hat seinen siebten Geburtstag gefeiert. Seine Mutter Madeleine gratulierte auch auf Instagram.

In der schwedischen Königsfamilie gibt es erneut einen Anlass zu feiern. Nicolas von Schweden, Sohn von Prinzessin Madeleine (40) und Christopher O'Neill (47), ist sieben Jahre alt geworden. Auf Instagram veröffentlichte seine Mutter ein neues Porträt des kleinen Royals. "Heute haben wir unseren lieben Nicolas gefeiert, der gerade 7 geworden ist! Ich freue mich, dass wir alle wieder zusammen sind", fügte die 40-Jährige hinzu. Der Geburtstag des kleinen Royals war bereits am 15. Juni, groß gefeiert wird wohl nun erst am Wochenende.

Familie lebt in den USA

Die Familie lebt in den USA, ist aber momentan offenbar in Schweden. Madeleine bei einem Sommerfest einer Wohltätigkeitsorganisation in Stockholm, das sie besuchte. Die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (76) und Königin Silvia (78) feierte am 10. Juni ihren 40. Geburtstag. Den verbrachte sie Medienberichten zufolge in den USA.

Prinzessin Madeleine ist seit 2013 mit Christopher O'Neill verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: 2014 kam Tochter Leonore zur Welt, 2015 Sohn Nicolas und 2018 Tochter Adrienne.

