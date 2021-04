Macaulay Culkin ist erstmals Vater geworden

Macaulay Culkin und seine Partnerin Brenda Song sind Eltern geworden. Ihr Sohn Dakota soll bereits vergangene Woche zur Welt gekommen sein.

Schauspieler Macaulay Culkin (40) genießt das Elternglück. Der -Star ist Vater eines Sohnes geworden. , habe Partnerin Brenda Song (33, ) bereits am 5. April einen Jungen zur Welt gebracht. Der Name des Kleinen: Dakota Song Culkin, vermutlich in Anlehnung an Culkins jung verstorbene Schwester Dakota (1978-2008).

Für beide Schauspieler ist es das erste Kind. Sie lernten sich bei Dreharbeiten zu dem Film (2019) kennen und verliebten sich. Dem Magazin bestätigte das Paar die Geburt seines Sohnes mit den Worten "Wir sind überglücklich".