Luxus mitten in Amsterdam: Hotel-Suiten neben der besten Bar der Niederlande

Amsterdam zählt zu den beliebtesten Städtezielen Europas. Grachten, historische Giebelhäuser, weltberühmte Museen und ein entspanntes Lebensgefühl ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an. Wer die niederländische Hauptstadt erkunden möchte, findet mit dem Kimpton De Witt Amsterdam einen stilvollen Ausgangspunkt – nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und mitten im historischen Zentrum.

08. August 2026 - 12:33 Uhr

Das Designhotel gehört zur internationalen Hotelgruppe IHG Hotels & Resorts und war 2017 das erste europäische Luxushotel der US-Boutiquemarke Kimpton Hotels & Restaurants. Für das Haus wurden moderne Gebäude mit drei historischen Renaissance-Häusern kombiniert. Entstanden ist ein Hotel, das niederländische Geschichte mit zeitgenössischem Design verbindet.

Zentrales Hotel in Amsterdam als Ausgangspunkt für Sightseeing

Die Lage könnte kaum besser sein: Vom Kimpton De Witt sind viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichbar. Nur wenige Minuten entfernt liegen der Dam-Platz, das Anne-Frank-Haus und der historische Begijnhof. Auch das charmante Jordaan-Viertel mit seinen kleinen Boutiquen, Galerien, Cafés und Innenhöfen befindet sich praktisch um die Ecke. Wer Amsterdam vom Wasser aus entdecken möchte, erreicht zahlreiche Anbieter für Grachtenfahrten in kurzer Zeit. Ebenfalls in der Nähe liegen die beliebte Einkaufsstraße Haarlemmerstraat sowie der Aussichtspunkt A'DAM Lookout mit spektakulärem Blick über die Stadt.

Insgesamt verfügt das Hotel über 274 Zimmer und neun Suiten. Alle Zimmer setzen auf modernes Design mit Anspielungen auf die niederländische Kunst und komfortable Ausstattung.

Das Kimpton De Witt Amsterdam liegt zentral gelegen © James McDonald

Kimpton De Witt Amsterdam: Penthouse mit Dachterrasse

Besonders beliebt sind die großzügigen Suiten. Die Junior-Suites bieten unter anderem eine Badewanne, gemütliche Sitzecken und große Fenster mit Blick über die charakteristischen Dächer Amsterdams. Wer noch mehr Platz sucht, findet im Penthouse De Witt eine 46 Quadratmeter große Suite mit Kamin, Bar, Esstisch für acht Personen sowie einer rund 30 Quadratmeter großen Dachterrasse.

Die Penthouse-Suite hat eine private Dachterrasse © James McDonald

Familie unter einem Dach: Mehrere Generationen haben Platz im Little House

Das absolute Schmuckstück des Hotels ist das Little House. Das denkmalgeschützte Gebäude aus den 1640er-Jahren war einst das Elternhaus des niederländischen Dichters und Dramatikers P.C. Hooft und wurde heute zu einer außergewöhnlichen Hotelsuite umgebaut.

Im Little House können mehrere Generationen unterkommen © James McDonald

Auf drei Etagen verteilen sich zwei Schlafzimmer mit jeweils rund 28 Quadratmetern sowie ein stilvoll eingerichteter Wohnbereich. Das Besondere: Gäste genießen hier das Gefühl eines eigenen historischen Grachtenhauses – inklusive der Privatsphäre eines Ferienhauses und gleichzeitig sämtlicher Services eines Luxushotels.

Hell und gemütlich: Das Wohnzimmer des Little House © James McDonald

Gerade für Familien, Freundesgruppen oder Mehrgenerationenreisen ist das Little House eine passende Unterkunft. Mehrere Generationen können reisen, ohne auf eine gemeinsame Rückzugsmöglichkeit verzichten zu müssen.

Super Lyan: Eine der besten Bars Europas befindet sich im Hotel

Mit der Super Lyan beherbergt das Kimpton De Witt eine Cocktailbar, die inzwischen international zu den besten Adressen zählt.

Super Lyan wurde im Juli 2026 als beste Bar der Niederlande ausgezeichnet © Kimpton de Witt

Die Bar des vielfach ausgezeichneten Bartenders Ryan Chetiyawardana – besser bekannt als Mr Lyan – wurde im Juli 2026 bei den erstmals vergebenen Europe's 50 Best Bars auf Platz 42 gewählt. Gleichzeitig erhielt sie die Auszeichnung als beste Bar der Niederlande.

Die Bar überzeugt mit einem verspielten Design im Stil der 1950er-Jahre und kreativen Cocktail-Kreationen, die von den verschiedenen Stadtvierteln Amsterdams inspiriert wurden. Klassiker werden hier neu interpretiert und mit regionalen Zutaten kombiniert – ein Konzept, das die internationale Fachjury überzeugte.