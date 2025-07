Luxus-Enthüllung der Kaulitz-Brüder: Klaas Heufer-Umlauf und Kollegen ziehen Konsequenzen

Wie luxuriös lebt Klaas Heufer-Umlauf wirklich? Nachdem sich Bill und Tom Kaulitz zum Privatleben des Moderators geäußert haben, melden sich Heufer-Umlauf und seine Podcast-Kollegen zurück. Dabei wird deutlich: Sie ziehen Konsequenzen. Die Kaulitz-Zwillinge zeigen sich irritiert.

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) präsentieren gern ihr Leben im Luxus. Dass sich viele Promi-Kollegen nach außen hin bodenständiger zeigen wollen, scheint den Tokio-Hotel-Zwillingen ein Dorn im Auge. Darum machten sie es sich zur Aufgabe, den vermeintlichen Luxus dreier bekannter Podcaster zu enthüllen. Laut Bill und Tom Kaulitz leben TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) und seine Co-Hosts Jakob Lundt (39) sowie Thomas Schmitt (45) vom Podcast "Baywatch Berlin" ein geheimes Leben in Saus und Braus. Die Behauptungen wollen Heufer-Umlauf, Lundt und Schmitt aber nicht auf sich sitzen lassen und klären jetzt auf.

Klaas Heufer-Umlauf und Kollegen reagieren auf Luxus-Vorwürfe: "Glatte Lüge"

Thomas Schmitt meint in einer aktuellen Folge von " ": "Also die [Kaulitz-Zwillinge, d. R.] fliegen erste Klasse, suchen sich ihre Jets aus. Dann Champagner, Champagner, Champagner. Persönliche Assistenten [...], also da bin ich ja ein alter Sparfuchs." Jakob Lundt lässt anschließend durchklingen, dass er grundsätzlich nicht verstehe, warum Bill und Tom das Bedürfnis haben, den vermeintlichen Luxus anderer Menschen zu entlarven. Wenn die Podcaster "Geld verprassen", hätten sie kein Problem, dazuzustehen. Die Behauptung, dass Klaas Heufer-Umlauf, Schmitt und Lundt "alle Multi-Millionäre" seien, bezeichnen sie als "glatte Lüge". Die Tokio-Hotel-Stars behaupteten auch, Heufer-Umlauf fahre einen "geilen Porsche". Dazu meint Thomas Schmitt ironisch: "Welchen Porsche meint er denn?"

Bill und Tom Kaulitz irritiert: "Sie haben mit uns einen Podcast-Beef"

Nachdem Bill und Tom die Reaktionen der "Baywatch Berlin"-Hosts gehört haben, reagieren sie darauf in der neuesten Folge ihres Podcasts "". "Haben wir jetzt einen Beef oder was? So haben die das jetzt dargestellt. Die haben jetzt gesagt, sie haben mit uns einen Podcast-Beef", äußert Tom Kaulitz irritiert in Bezug auf weitere Aussagen. Dessen Ansicht nach ziehen Klaas Heufer-Umlauf & Co. nun Konsequenzen. Die Tokio-Hotel-Zwillinge scheinen sich jedoch sicher zu sein, ob "die Jungs" ernsthaft sauer seien oder sich einen Spaß erlaubten . "Wir kennen uns ja auch privat. Wir schreiben uns, also Jakob und ich schicken uns auch mal sexy Fotos. Da würde ich gerne mit Klaas und [Thomas Schmitt, d. R.] auch mal hinkommen", witzelt Bill Kaulitz. Er betont jedoch, dass zumindest Heufer-Umlauf "zugegeben" hätte, dass er tatsächlich ein Leben im Luxus führe. Tom schildert: "Wir wissen jetzt, dass Klaas nicht nur einen Porsche hat, sondern drei."

Thomas Schmitt, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt vom Podcast "Baywatch Berlin". © dpa/EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG/Baywatch Berlin

Kaulitz-Zwillinge stellen klar: "Nur die Fakten genannt"

Dass Bill und Tom Kaulitz von den "Baywatch Berlin"-Hosts erwartet hätten, dass sie ihren "Luxus zugeben" sollen, verneinen sie. Es sei "nur eine Feststellung" gewesen, dass Heufer-Umlauf, Schmitt und Lundt ein schönes Leben führen: "Wir unterstellen ja nicht, sondern wir haben ja nur die Fakten genannt." Die Kaulitz-Zwillinge beschrieben in ihren Behauptungen auch, dass ihre Podcast-Kollegen in einer "weißen Villa" in Berlin leben würden. Thomas Schmitt meint hierzu in "Baywatch Berlin", dass das nicht wahr sei. Bill Kaulitz berichtigt im eigenen Podcast: "Die weiße Villa ist nicht die private Villa. [Sie, d. R.] ist nur das Büro von Bummens. Privat wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie es da aussieht." Studio Bummens ist die Podcast-Firma, die unter anderem "Baywatch Berlin" produziert.

Ob Klaas Heufer-Umlauf und seine Co-Hosts erneut auf die Aussagen der Kaulitz-Zwillinge reagieren? Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Es scheint den Podcastern ein großes Anliegen zu sein, vermeintliche Falschbehauptungen der Tokio-Hotel-Stars schnell zu berichtigen. Doch wie die "Baywatch Berlin"-Hosts und Bill und Tom Kaulitz bereits durchklingen ließen, nehmen wohl alle Beteiligten den verbalen Schlagabtausch mit Humor. Dass die Podcaster untereinander ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, ist kein Geheimnis.