Lustige Panne: Chris Martin crasht Zoom-Meeting von Dakota Johnson

Ein Zoom-Interview von Dakota Johnson hat für Lacher bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gesorgt. Der Grund: Coldplay-Frontmann Chris Martin musste der Schauspielerin wegen technischer Probleme zur Hilfe eilen.

Süße Panne bei Dakota Johnson (32) und Chris Martin (44): Die Schauspielerin hat in einem über ihren neuen Film "Cha Cha Real Smooth" gesprochen. Ehe es dazu kam, hatte sie allerdings mit technischen Problemen zu kämpfen, wie ein Video zeigt. Nachdem die Kamera endlich ein Bild übertragen hatte, lachten die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann, der ihr offenbar zur Hilfe eilte, sympathisch in die Kamera.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weiterer Überraschungsgast in Dakota Johnsons Interview

"Willkommen, willkommen. Peace", scherzte Chris Martin, ehe er schleichend den Raum verließ. Johnson konnte ihr Lachen dabei nicht zurückhalten. Die beiden sind seit Oktober 2017 liiert. Am Ende des Videos hielt die 32-Jährige einen weiteren Gast in die Kamera: ihren Hund Zeppelin. "Er mag es wirklich, bei Interviews dabei zu sein", so Johnson.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Cha Cha Real Smooth" feierte am 23. Januar beim Sundance Film Festival seine Premiere. Neben Johnson sind in dem Drama unter anderem Leslie Mann (49) und Brad Garrett (61) zu sehen.