Luna Schweiger über Kevin von Anhalt: "Wir sind gerade nicht zusammen"

Luna Schweiger hat in einem Interview die Trennung von Kevin von Anhalt bestätigt und erklärt: "Wir sind jetzt gerade nicht zusammen." Der Fußballer spricht hingegen von einer "Beziehungskrise".

Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt bei einer Filmpremiere in Berlin im September 2022.

Luna Schweiger (26) hat die Trennung von Kevin Feucht (29) alias Kevin von Anhalt bestätigt. "Wir sind jetzt gerade nicht zusammen", erklärte die Schauspielerin. "Aber wir verstehen uns gut und es ist alles entspannt." Auch zu den Gründen für das Liebes-Aus äußerte sie sich.

"Es lag am Zeitmangel"

Beide hätten einfach wenig Zeit für eine Beziehung. "Ich bin viel unterwegs und er hat viel zu tun mit seinem Start-up. Es lag eigentlich am Zeitmangel, obwohl wir sogar beide in Hamburg wohnen", sagte Schweiger. Trotz Trennung deutete die Schauspielerin aber auch an: "Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Liebes-Comeback. "

Offenbar hat auch Kevin von Anhalt noch Hoffnung. Er sprach im "Bild"-Interview nicht von Trennung, sondern erklärte: "Ich habe mit Luna eine Beziehungskrise. Was auch damit zu tun hat, dass wir beide viel um die Ohren haben." Er sei mit seiner Fußballschule und dem Fußball bei Altona 93 stark eingespannt, "da ist wenig Zeit für Romantik und intensive Gespräche. Ich hoffe, wir durchstehen die Zeit."

Neue Liebe wurde im Mai 2022 öffentlich

Luna Schweiger hatte ihre neue Liebe Ende Mai 2022 öffentlich gemacht: "Ich bin in einer Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt", . Der Fußballer und die älteste Tochter von Til Schweiger (59) seien bereits "seit einem halben Jahr zusammen", hieß es damals. Anfang Juni absolvierten sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Veranstaltung in Bonn.

Beide sind ab diesem Donnerstag (30. März) in Schweigers "Manta Manta - Zwoter Teil" zu sehen, eine gemeinsame Szene haben sie aber nicht. Im Kinofilm spielt Kevin von Anhalt den besten Freund von Timur Bartels (27). "Ich habe mit Luna auf Mallorca Text für ihre Rolle geprobt und Til hat das mitbekommen", erzählt der 29-Jährige der "Bild". "Er hat mich gefragt, ob ich für einen Schauspieler einspringen könne, der absagen musste. Ich war erst zögerlich, weil mein nackter Po zu sehen gewesen wäre. Aber dann habe ich ja gesagt." Es habe ihm sehr viel Spaß gemacht und er könne sich vorstellen, mehr in dem Bereich zu machen. Luna Schweiger spielt in der "Manta, Manta"-Fortsetzung Mücke, die Tochter von Mechaniker Bertie (Til Schweiger).