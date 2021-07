Luna Schweiger in Autounfall verwickelt

Til Schweiger hat bestätigt, dass seine Tochter Luna am Samstag in einen Autounfall in Berlin verwickelt war: "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut."

31. Juli 2021 - 14:44 Uhr | (eee/spot)

Luna und Til Schweiger bei einer Veranstaltung in Zürich © imago images/Future Image