Lulu Lewe ist schwanger: Sarah Connors Schwester bestätigt Baby-News

Nach zehn Jahren Beziehung und sechs Jahren Ehe werden Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe zum ersten Mal Eltern. Die Schwester von Sarah Connor spricht in einem Interview darüber, warum sie sich Zeit gelassen haben - und wie emotional der Moment war, als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel.

Lulu Lewe (33), die jüngere Schwester von Sarah Connor (45), erwartet ihr erstes Kind. Nach ersten Medienberichten bestätigte die Sängerin nun erstmals ihre Schwangerschaft. Seit zehn Jahren ist Lewe bereits mit ihrem Ehemann Bastian Scheibe (36) liiert, seit sechs Jahren verheiratet. Der Moment, als die beiden den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten, war für das Paar überwältigend: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort 'schwanger' gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint", erzählt Lewe. Eltern zu werden sei für sie das Schönste, was man als Paar erleben könne: "Das Baby macht unser großes Glück perfekt."

Warum sie mit dem Nachwuchs so lange gewartet haben? "Weil wir uns so lieben, wollten wir zuerst viel Zeit zu zweit verbringen, gemeinsam reisen, viele Erinnerungen sammeln, auch gemeinsam wachsen", erklärt der werdende Papa. Beide hätten am Anfang ihrer Beziehung noch studiert, er habe dann angefangen zu arbeiten, seine Frau ebenfalls ihre Karriere vorangetrieben: "Es gab immer sowas wie einen Plan für unser Leben." Auch für die baldige Mama sei deswegen jetzt der "perfekte Zeitpunkt" gekommen. Sie habe aber schon immer gewusst, dass sie einmal mit ihrem Mann Kinder haben möchte.

Anfang des Jahres wurde der Kinderwunsch geschmiedet

Die vergangenen Jahre nutzten sie intensiv: Festivals besuchen, reisen und zuletzt Lulus Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" 2024. "Ich war zwar topfit, aber mein Körper war dadurch auch einer extremen, körperlichen Belastung ausgesetzt, im Survival Modus sozusagen", schildert die Sängerin. In den vergangenen Monaten habe sie dann gemerkt, dass sie ruhiger geworden sei und auch Partys sie "nicht mehr so" interessieren würden. Anfang des Jahres beschlossen sie dann gemeinsam, ein Kind zu bekommen.

Aktuell fühle sie sich mit dem wachsenden Babybauch so wohl wie noch nie zuvor in ihrem Körper, erzählt Lewe weiter. Ihr Mann pflichtet dem bei: "Lulu ist auch viel entspannter als sonst, strahlt mich die ganze Zeit mit diesem wunderschönen Lächeln an. Sie hat den Glow einer werdenden Mutter."