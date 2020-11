Lukas Podolski spielt für die Kölner Haie Eishockey

Die Kölner Haie haben es geschafft: Sie haben 100.000 symbolische Eintrittskarten verkauft. Auch dank Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, der bald selbst zum Haie-Spieler werden wird.

Lukas Podolski (35) wechselt die Sportart. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird bald für das Eishockey-Team der Kölner Haie aufs Eis gehen. Der 35-Jährige hat eine Wette verloren.

So kam es dazu: Wie alle Teams in der Deutschen Eishockey Liga leiden auch die Kölner Haie darunter, dass die Zuschauerränge aufgrund der Corona-Pandemie in der kommenden Saison leer bleiben werden. Laut dem Verein werden 80 Prozent aller Einnahmen durch Zuschauer generiert. Um das riesige Minus abzufedern, boten die Haie 100.000 symbolische Tickets zum Kauf an. Nach der Ankündigung dieser Aktion wettete Podolski: Wenn der Club es schafft, die 100.000 Eintrittskarten zu verkaufen, wird er zum Haie-Spieler.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

"Ich freue mich riesig für die Haie, dass die 100.000 Tickets zusammengekommen sind", wird Podolski zitiert. "Wie auch immer es aussehen wird: Ich freue mich darauf, Haie-Spieler zu werden." Wie die Haie weiter mitteilen, sei durch den Verkauf der 100.000 Tickets ein "wichtiger Baustein geschaffen" worden, damit man überhaupt an der kommenden Saison teilnehmen könne.