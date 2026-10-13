Lügen-Zoff eskaliert: Ex-FC-Bayern-Star wird Prügel angedroht

Spielt Christian Lell ein falsches Liebesspiel mit einer VIP-Dame? Das werfen dem ehemaligen FC-Bayern-Spieler einige Promis vor. Ex-Boxer Axel Schulz platzt während einer Diskussion der Kragen und die Situation droht zu eskalieren.

Im Container von "Promi Big Brother" 2026 wurde eine zarte Liebesbande geknüpft. Ex-FC-Bayern-Star Christian Lell und Streamerin Nina Bridney waren im totalen Flirtmodus, doch inzwischen ist der Funke schon wieder erloschen. Der Grund ist eine Aussage des ehemaligen Fußballprofis, die nicht der Wahrheit entsprechen soll. Warum mischt sich jetzt Axel Schulz ein und droht sogar mit Schlägen?

Falsche Lovestory? Ex-FC-Bayern-Star Christian Lell in der Kritik

In der neuesten Folge wird Christian Lell von seinen "Promi Big Brother"-Mitstreitern in die Mangel genommen. Die VIPs wollen von dem 42-Jährigen wissen, wie ernst es ihm mit Nina Bridney ist. Echte Liebe, harmlose Schäkerei oder doch ein falsches Spiel um Aufmerksamkeit? Podcasterin und Sido-Ex Gia Georgina will bei einem PR-Termin vor Start der Show beobachtet haben, wie Lell seiner Flirtpartnerin vorgeschlagen habe, eine Liebesgeschichte zu inszenieren. Der einstige Sportler wiegelt ab und erklärt, der ironische Vorschlag sei von Nina Bridney ausgegangen.

Vorwürfe gegen Christian Lell: "Du bist so ein Lügner"

Als die Beschuldigte später darauf angesprochen wird, wirft sie Christian Lell vor, nicht die Wahrheit zu sagen. "Du bist so ein Lügner, das stimmt nicht", sagt Nina Bridney unter Tränen. "Du hast das gesagt. Du wolltest auf die Bühne gehen und eine Show machen, damit du Presseartikel bekommst." Der Ex-FC-Bayern-Profi will davon aber nichts wissen. "Das ist nicht in Ordnung, was hier passiert."

Axel Schulz droht: "Sonst haue ich dir ein paar in die Fresse"

Die meisten "Promi Big Brother"-Kandidaten stellen sich solidarisch hinter die Streamerin und glauben Christian Lell nicht. Vor allem Axel Schulz ist schockiert und erklärt: "Sie ist nicht bösartig, im Gegenteil. Sie ist ein zuckersüßes Mädel, was nur gute Laune versprühen möchte." Der ehemalige Profiboxer kann sein Unverständnis nicht verbergen und spricht Lell direkt darauf an. Als dieser wieder ausweichend reagiert, droht die Situation zu eskalieren. "Du brauchst mich nicht zu vera***", sagt Schulz sehr deutlich – und legt verbal nach: "Komm mir hier jetzt nicht doof, sonst haue ich dir ein paar in die Fresse." Daraufhin erhebt sich der Ex-Box-Weltmeister und baut sich bedrohlich vor seinem Kontrahenten auf.

Axel Schulz ist sauer auf Christian Lell. © imago/STAR-MEDIA

Maurice Dziwak erkennt den Ernst der Lage und stellt sich zwischen die beiden Männer. Axel Schulz beruhigt sich schnell wieder und erklärt: "Mich nervt so was." Christian Lell hingegen ist schockiert von dem Verhalten: "Du bist doch nicht mehr ganz sauber." Damit ist der Zoff beendet und die beiden Streithähne trennen sich. Schulz beteuert jedoch im anschließenden Gespräch mit der Sat.1-Redaktion: "Handgreiflich wäre ich nie geworden, ich bin doch nicht bekloppt. Ich war Berufsboxer und das kann man einfach nicht machen." Sein Verhalten hat keine Konsequenzen. Eine Sprecherin sagt dazu: "Die Situation hat sich zwischen den beiden schnell von selbst geklärt, der Streit wurde beigelegt." Ob der Frieden halten wird, bleibt abzuwarten.