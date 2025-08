Haus Wittelsbach: Der Sohn von Ludwig Prinz von Bayern (43) und seiner Sophie-Alexandra (36) wird ein Jahr alt. Sein Vater im AZ-Gespräch über seine Elternrolle und ob er den Geburtstagskuchen für den kleinen Rupprecht selbst backt.

Ein Jahr ist es her, dass sich Ludwig Prinz von Bayern (43) und seine Sophie-Alexandra (36) mit einer besonderen Nachricht in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet haben. Ihr Sohn, Rupprecht Theodor Maria Prinz von Bayern, hat am 6. August 2024 das Licht der Welt erblickt.

Kurz vor seinem ersten Geburtstag hat die AZ mit Prinz Ludwig über seine Elternrolle gesprochen. "Es gibt gute und schlechte Nächte. Ich glaube, das kennen alle, die das schonmal durchgemacht haben", sagt er der AZ am Rande einer Veranstaltung. Zu der waren der 43-Jährige und seine Gattin allerdings allein gekommen.

Ludwig Prinz von Bayern: "Muss mich mit Geburtstagskuchen beschäftigen"

Ein Babysitter ist Zuhause im Einsatz. Grundsätzlich legt das Paar aber offensichtlich auch viel Wert darauf, viel selbst zu machen: "Ich muss mich damit beschäftigen, welchen Kuchen man einem einjährigen Buben zum Geburtstag backen kann. Die dürfen ja noch nicht alles essen", sagt Prinz Ludwig.

Ob er den denn dann auch tatsächlich selbst backe? "Klar", entgegnet der künftige Chef des Hauses Wittelsbach. "Bei kleinen familiären Anlässen traue ich mich das. Wenn es größer und offizieller wird, dann natürlich nicht mehr. Das würde nicht gut gehen."

Der kleine Rupprecht wird einmal Chef des Hauses Wittelsbach

Der kleine Prinz Rupprecht ist das erste Kind von Ludwig von Bayern und seiner Sophie-Alexandra. Ein Jahr zuvor, im Mai 2023, hatte sich das Paar in München das Ja-Wort gegeben.

Benannt ist der künftige Kopf von Haus Wittelsbach nach dem letzten bayerischen Kronprinzen Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand. Bis zu seinem Tod 1955 war er Chef des Hauses Wittelsbach. Bis der kleine Rupprecht in diese Fußstapfen treten muss, dauert es natürlich noch ein bisschen.