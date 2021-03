Privatleben von Luca Hänni: Hat er eine Freundin und woher stammt seine Narbe?

Luca Hänni (26) ist 2019 für die Schweiz beim ESC in Israel angetreten. Woher kennt man Luca Hänni? Wann hat er DSDS gewonnen? Ist Luca Hänni schwul oder hat er eine Freundin? Ist er noch mit Michele zusammen? Und woher kommt die Narbe von Luca Hänni unterhalb seines Auges?

Er hatte die Chance, den ESC 2019 zu gewinnen. Am Ende wurde Luca Hänni mit seinem Song "She Got Me" beim 64. Eurovision Song Contest in Israel Vierter.

Bohlen-Gewinner: Wann war Luca Hänni bei DSDS?

Der 1,72 Meter große Luca Hänni belegte den 1. Platz bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Das war im Jahr 2012 (9. Staffel), Luca sah noch ziemlich jung aus, war Maurer und sein Sieger-Song hieß "Don’t Think About Me". Nach ihm gewannen Beatrice Egli, Aneta Sablik, Severino Seeger, Prince Damien, Alphonso Williams, Marie Wegener Davin Herbrüggen und Roman Roselly.

Wie alt ist er und warum ist Luca Hänni berühmt?

Luca Hänni hat mit seiner DSDS-Single den 1. Platz der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt (2012). Und auch sein Debüt-Album "My Name Is Luca" platzierte sich in Österreich und der Schweiz auf dem Charts-Thron. Auch sein zweiter Hit "I Will Die For You" war kommerziell noch erfolgreich, doch dann wurde es in Deutschland musikalischer ruhiger um den heute 26-Jährigen.

Er machte hauptsächlich Karriere in der Schweiz, war Unterwäsche-Model, gab eine Konzerttour und war als Synchronsprecher aktiv. 2017 war er in der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" zu sehen und gewann mit Kollege Prince Damien.

Hat Luca Hänni eine Freundin?

Hänni postete seit 2018 immer wieder gemeinsame Bilder mit Michele Affolter. Doch im März 2020 veröffentlichte der Schweizer eine mysteriöse Botschaft: "Das hier ist eine wahnsinns Frau und hat nur das beste verdient es tut mir leid das ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere."

Sind Luca Hänni und Freundin Michele getrennt? Ja! Das bestätigte er wenig später gegenüber RTL. Beide lernten sich auf einer Party kennen. Mittlerweile ist der Sänger mit seiner ehemaligen "Let's Dance"-Partnerin Christina Luft zusammen.

Luca Hänni mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin und Freundin Christina Luft. © BrauerPhotos / F.Seidel

Narbe von Luca Hänni: Was ist der Grund?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Woher stammt die Narbe unterhalb des Auges? Luca Hänni verriet den wahren Grund: "Das ist mir beim Baseball passiert. Ich war zehn Jahre alt und spielte mit einem Kumpel zusammen. Tja, und ich stand wohl falsch. Es erwischte mich direkt unter dem Auge."

Luca Hänni: Nackt und mit Sixpack bei Helene Fischer

In der Weihnachts-Show 2018 von Helene Fischer lieferten Hänni und die Schlagersängerin eine besonders emotionale, freizügige und sexy Bühnenshow ab. Luca Hänni war oberkörperfrei, zeigte sein Sixpack. Die beiden Musiker turnten und sangen auf einer Matratze. Schnell gab es Gerüchte, doch Helene Fischer liebt Freund Thomas Seitel.

Luca Hänni bei "Das große Promibacken" 2021

Auch 2021 ist Luca Hänni wieder in einer deutschen TV-Show zu sehen. Bei "Das große Promibacken" will er sein Können in der Backstube unter Beweis stellen. Gegen ihn treten unter anderem Pascal Hens, Daniel Boschmann und Franziska Knuppe an.