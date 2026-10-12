AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Nach Tod von L’Osteria-Gründer Klaus Rader: Jetzt spricht Ehefrau Viktoria

Nach Tod von L’Osteria-Gründer Klaus Rader: Jetzt spricht Ehefrau Viktoria

Bei einem tragischen Unfall auf Mallorca ist der Münchner Gastronomie-Unternehmer Klaus Rader ums Leben gekommen. Zwei Tage nach seinem Tod meldet sich nun dessen Ehefrau Viktoria zu Wort. Das Paar hatte sich erst vor wenigen Monaten das Ja-Wort gegeben.
André Wagner, Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Viktoria Rader trauert um ihren Ehemann Klaus.
Viktoria Rader trauert um ihren Ehemann Klaus. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Klaus Rader ist tot. Der Gründer der Restaurant-Kette L’Osteria starb am Freitag (9. September) bei einem Verkehrsunfall auf der Insel Mallorca. Wie es seiner Ehefrau Viktoria jetzt geht, ist kaum vorstellbar. Die Stylistin meldet sich mit rührenden Abschiedsworten.

Ehefrau von Klaus Rader: "Mein Leben hat sich für immer verändert"

"Wie viele von euch aus den Nachrichten erfahren haben, hat sich mein Leben am vergangenen Freitag für immer verändert", schreibt Viktoria Rader auf Instagram. "Ich bin dankbar für jede Nachricht, jedes freundliche Wort und jede liebevolle Unterstützung, die ihr mir in dieser unglaublich schmerzvollen Zeit geschickt habt." Sie bittet ihre Community um Verständnis, den tragischen Verlust im Privaten mit ihrer Familie und ihren Kindern zu betrauern.

Klaus Rader und Ehefrau Viky feierten erst im Sommer große Hochzeit

Erst Ende Juni feierten L’Osteria-Gründer Klaus Rader und seine Frau Viktoria eine prunkvolle Hochzeit im Alcázar de Artà auf Mallorca. Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Münchner Club "Hugo’s", 2010 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Vier gemeinsame Kinder machten ihr Familienglück perfekt.

Ein Herz und eine Seele: Viky und Ehemann Klaus Rader.
Ein Herz und eine Seele: Viky und Ehemann Klaus Rader. © Gisela Schober/Viky Rader/PR via Getty Images

Klaus Rader: Sein Auto stürzte in eine Schlucht

Wie die "Bild" aus seinem engen Freundeskreis erfuhr, war Klaus Rader vergangenen Freitag mit seinem Porsche GT3 RS bei der "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Laut "Mallorca Zeitung" kam sein Fahrzeug auf der Landstraße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine 39-jährige Beifahrerin, die österreichische Co-Pilotin Christina Ettel, überlebte den Unfall, erlitt nach Polizeiangaben jedoch eine Rückenmarksverletzung. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar.

Rallye wurde nach dem tragischen Unfall gestoppt

Die Veranstalter der "550 Challenge Mallorca" brachen die Rallye unmittelbar nach dem tödlichen Unfall ab. In einer Mitteilung sprachen sie den Angehörigen und Freunden ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. "Ihnen gilt in dieser schweren Zeit unsere volle Unterstützung und Anteilnahme", heißt es darin.

Berufliches Traumpaar: Friedemann Findeis und Klaus Rader in einer Münchner L'Osteria-Filiale.
Berufliches Traumpaar: Friedemann Findeis und Klaus Rader in einer Münchner L'Osteria-Filiale. © Getty Images/Hannes Magerstädt

Klaus Rader: Vom ersten L’Osteria-Restaurant zum Gastro-Imperium

1999 gründete Klaus Rader gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg das erste L’Osteria-Restaurant. Aus dem einst kleinen italienischen Lokal wurde eine der erfolgreichsten Restaurantketten Deutschlands mit zahlreichen Standorten in ganz Europa. Auch am Aufbau der Gastronomiekette Vapiano war Rader beteiligt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Salvator2000 am 10.10.2026 21:07 Uhr / Bewertung:

    Das ist einige Jahre her der Kontostand ist heute ganz sicher nochmal auf einem neuen Level. Er war der jüngste McDonalds Franchise Nehmer in Deutschland und war Mitte 20 schon Millionär . Wenn man so möchte haben wir L’Osteria Mc Donalds zu verdanken da er mit dem Millionen Startkapital das er dort verdient hatte mit Mitte 30 in L'Osteria investieren konnte. Aber wirklich ein feiner Kerl. Alles Gute wo auch immer du jetzt bist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Salvator2000 am 09.10.2026 19:39 Uhr / Bewertung:

    Krasse Sache, ich habe ihn mal persönlich getroffen vor vielen Jahren damals ein sehr unkomplizierter Mensch obwohl er schon damals sehr erfolgreich war. Das kann ich nicht von allen mit diesem Kontostand sagen. Der GT3 Schlüssel lag damals schon in der Wohnung rum (sicher ein anderes Modell) herzliches Beileid a die Familie, Frau und Kinder. Und man merke es kann uns immer und jederzeit treffen also carpe diem, pflücken wir den Tag und machen etwas Gutes daraus.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie am 09.10.2026 19:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Salvator2000

    Du kennst seinen Kntostand?? Sachen gibts.......

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.