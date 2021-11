Lorde trägt auf dem roten Teppich ihre Haare als Schal

Ob das zum Trend für den Winter wird? Sängerin Lorde präsentierte bei einer Gala in New York einen besonderen Look, sie trug ihre Haare als Schal.

19. November 2021 - 12:45 Uhr | (hub/spot)

Lorde bei ihrem Auftritt auf einer New Yorker Gala. © Dimitrios Kambouris/Getty Images for Solomon R. Guggenheim Museum

Sängerin Lorde (25) sorgte mit einem Auftritt bei der "Guggenheim International Gala" in New York City für Aufsehen. Die 25-Jährige erschien zu der Veranstaltung in einem trägerlosen Dior-Kleid in Orange und kombinierte die Robe mit Diamantohrringen. Alle Blicke waren aber auf den Hals der Künstlerin gerichtet. Der Grund: Sie hatte ihr langes braunes Haar in Schal-Optik um diesen gewickelt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Lordes Hairstylist Cameron Rains hat ein Foto von dem Auftritt der Sängerin auf dem roten Teppich . Den Look nannte er "#hair scarf" ("Haarschal"). Seinen Followern scheint das zu gefallen, wie die positiven Kommentare zeigen. Ob diese Frisur im Winter zum Trend wird? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Outfit-Wechsel für die Bühne Lorde trat bei der Veranstaltung in New York City auch auf, aber ein anderes Outfit. Sie trug dabei demnach einen funkelnden Anzug. Ihren "Haarschal" tauschte sie gegen einen klassischen Zopf ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de