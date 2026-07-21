Lola Weippert verrät Vanessa Mai: Freundschaft wegen "moralischer Werte" gekündigt

In der aktuellen Folge ihres Podcasts sprechen Vanessa Mai und Lola Weippert über Freundschaften und Kontaktabbrüche. Dabei verrät Lola Weippert, warum sie einige Freunde aus ihrem Freundeskreis "rausschmeißen" musste.

Wöchentlich sprechen Vanessa Mai (links) und Lola Weippert in ihrem Podcast "Schön laut" über Themen rund um ihr Privat- und Berufsleben.

Getty Images (Collage) 2 Wöchentlich sprechen Vanessa Mai (links) und Lola Weippert in ihrem Podcast "Schön laut" über Themen rund um ihr Privat- und Berufsleben.

"Du bist die Letzte, die ich in meinen Freundeskreis noch reingelassen habe, weil eigentlich ist der Freundeskreis voll", sagt Lola Weippert (30) zu Podcast-Kollegin und Schlagersängerin Vanessa Mai (34). "Natürlich" sei die Sängerin im Freundeskreis von Weippert willkommen. "Ich bin da so picky geworden", gesteht Weippert mit Blick auf ihre Freundschaften.

Jede Woche tauschen sich die Moderatorin und die Sängerin in ihrem Podcast "Schön laut" über Themen rund um ihr Privat- und Berufsleben aus. In der aktuellen Folge spricht Lola Weippert nun darüber, dass sie Menschen teilweise aus ihrem Freundeskreis "rausschmeißen" musste.

Der Grund: unterschiedliche Wertevorstellungen. "Wir hatten moralische Werte, die waren unterschiedlich wie Tag und Nacht", erklärt Weippert. Lange habe sie das nicht wahrhaben wollen. Irgendwann habe sie sich jedoch "eingestehen" müssen, dass eine Freundschaft nicht funktionieren könne, wenn der moralische Kompass "so unterschiedlich" sei.

So handhabt Vanessa Mai Kontaktabbrüche

Vanessa Mai kann diese Entscheidung nachvollziehen: "Es klingt hart, aber wenn es so an deine Substanz geht und wenn es dir so schlecht geht dabei, dann musst du was ändern."

Mai selbst gehe mit Kontaktabbrüchen eher zurückhaltend um, sagt sie bei "Schön laut". Wenn sie den Kontakt zu jemandem abbreche, suche sie nicht aktiv das Gespräch, sondern lasse es "passieren". Sie "vertraue" dann "auf die Dinge". Dass sie jemandem aktiv gesagt habe, dass sie keinen Kontakt mehr haben möchte, sei "ganz früher als Teenie" oder bei ihren Ex-Freunden geschehen. "Aber jetzt in der jüngsten Vergangenheit" sei das nicht mehr der Fall gewesen, so Mai.