Lola Weippert: Darf sie noch "Supertalent"-Moderatorin bleiben?

Lola Weippert und Chris Tall sollten die 15. Staffel von "Das Supertalent" in diesem Jahr präsentieren. Doch offenbar könnte Weipperts Posten jetzt doch noch wackeln – es geht um Corona und eine Impfung gegen das Virus.

"Das Supertalent" bekam nach dem Rückzug von Dieter Bohlen (67) und Co. neue Gesichter: Als Moderatoren sollten Lola Weippert (25) und Chris Tall (30) die 15. Staffel der Show 2021 präsentieren. Die beiden folgen auf das bisherige Duo aus Daniel Hartwich (43) und Victoria Swarovski (28). Doch offenbar könnte es jetzt doch noch anders kommen, obwohl die Aufzeichnungen schon laufen.

Corona beim "Supertalent": Podolski infiziert, was passiert mit Lola Weippert?

Während der Produktion soll es mehrere Corona-Fälle gegeben haben. Unter anderem sind die beiden neuen Juror Lukas Podolski und Chantal Janzen mit dem Virus infiziert. Es herrscht Studio-Verbot – und Quarantäne-Anordnung im Corona-Fall! RTL plant gerade mit neuen Gesichtern am Jurypult. Ungeimpfte sollen nicht mehr an den Dreharbeiten teilnehmen dürfen, berichtet "Bild". Daher soll auch der Posten von Weippert wackeln. Muss sich RTL jetzt also auch um eine neue Moderatorin kümmern?

Neue Moderatorin: Wird Lola Weippert ausgetauscht?

Laut RTL bringen Weippert und Tall "sowohl ein gutes Gespür für Talente wie auch für Comedy mit". "Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich 'Das Supertalent' moderieren darf. Es fühlt sich immer noch surreal an. Die Show ist Kult und es ist eine riesengroße Ehre, Teil dieses Spektakels zu sein", erklärte Lola Weippert noch vor wenigen Tagen. "Es wird laut, wild und witzig", versprach die junge Moderatorin noch voller Vorfreude.

Woher kennt man Lola Weippert und Chris Tall?

Vor ihrer TV-Karriere war Lola Weippert beim Radiosender bigFM zu hören. Bei RTL und TVNow moderierte sie zuletzt "Temptation Island" und die Wiedersehensshow von "Princess Charming". 2021 trat sie mit Profitänzer Christian Polanc (43) bei "Let's Dance" an und belegte den sechsten Platz. Chris Tall ist TV-Zuschauern vor allem als Comedian, etwa aus seiner Show "Darf er das?!", bekannt. Er saß 2020 bereits in der "Supertalent"-Jury.

Die 15. Staffel von "Das Supertalent" soll im Herbst zu sehen sein. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.