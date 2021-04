Live-Tattoo bei "Grill den Henssler": Kandidat lässt sich Gesicht von Starkoch stechen

Am Sonntagabend durfte sich Steffen Henssler wieder gegen (diesmal nicht prominente) Herausforderer beweisen. Ein Kandidat ging in der Show sogar so weit, dass er sich live tätowieren ließ - und zwar das Gesicht des Starkochs.

Normalerweise tritt Steffen Henssler in der Show "Grill den Henssler" gegen Promis an. In der neuesten Folge (18. April) durften sich jetzt allerdings nicht-prominente Hobbyköche an die Herdplatten wagen. Einen Kandidaten wird der Starkoch nach dieser Sendung wohl nicht mehr vergessen, denn er ließ sich live im Studio das Gesicht von Steffen Henssler tätowieren.

TV-Kandidat lässt sich Steffen Hensslers Gesicht tätowieren

Der professionelle Bodypiercer Pascal Rodermund war bei "Grill den Henssler" für den Zwischengang zuständig, machte dem Gastgeber vorher allerdings eine klare Ansage: "Wenn du mich grillst, [...] werde ich mir dein Gesicht auf meine Wade tätowieren lassen", erklärte er dem völlig verdutzten Starkoch. Diese Aktion sollte sogar live im Studio stattfinden, wie Laura Wontorra offenbarte.

Tattoo für Steffen Henssler? Starkoch traut sich nicht

Steffen Henssler stieg auf die Wette ein und machte dem Bodypiercer ebenfalls ein Angebot: "Wenn du hier gewinnst, [...] bekommst du ein All-Inclusive-Wochenende in Hamburg." Sich selbst tätowieren lassen wollte der 48-Jährige nicht, wie er erklärte: "Dann brauch ich gar nicht mehr nach Hause kommen."

Pascal Rodermund konnte das Duell mit 22 zu 20 Punkten für sich entscheiden, ließ sich aber trotzdem Steffen Hensslers Gesicht unter die Haut stechen. "Ich bin ein Amateurkoch und kein Entertainer. Dieser Tag flasht mich so dermaßen und ich möchte einfach als Erinnerung dein Portrait auf meiner Wade", sagte der Piercer nach seinem Gewinn.

Pascal Rodermund hat sich bei "Grill den Henssler" live im Studio tätowieren lassen. © TVNOW / Frank W. Hempel

Steffen-Henssler-Tattoo: So sieht das Endergebnis aus

In einem Nebenraum wartete bereits der Tätowierer und legte mit dem besonderen Wetteinsatz direkt los. Am Ende der Sendung präsentierte Pascal das Endergebnis. So sieht das Steffen-Henssler-Tattoo aus:

Die Hobbyköche konnten Steffen Henssler in der Show tatsächlich besiegen. "Pascal, du wirst dich wahrscheinlich ewig an uns erinnern", sagte Moderatorin Laura Wontorra abschließend über die verrückte Aktion.