Liselotte Pulver (97) gibt persönliche Einblicke: So lebt die Film-Ikone im Seniorenheim

Wie lebt Filmlegende Liselotte Pulver heute? Mit 97 Jahren gewährt die Schauspielerin Einblicke in ihren Alltag und verrät, welche persönlichen Routinen ihren Tagesablauf prägen.

Einst begeisterte Liselotte Pulver die Zuschauer in den Kinosälen. Heute verbringt die Schauspielerin ihren Lebensabend in ihrer Schweizer Heimat. Dort wohnt sie in der vornehmen Seniorenresidenz Burgerspittel in Bern. Das Haus überzeugt mit einer – ein Ort, der Liselotte Pulver ein wohnliches Umfeld für ihren Alltag bietet. Die 97-Jährige gewährt nun einen ungefilterten Einblick.

Alltag von Liselotte Pulver: Schauspielerin über Leben im Seniorenheim

Liselotte Pulver startet in aller Ruhe in den Tag. "Ich stehe um 7.30 Uhr auf, warte auf das Frühstück, das mir ins Zimmer gebracht wird", erzählt die Film-Ikone der Zeitschrift "Freizeit Vergnügen". "Danach mache ich meine tägliche Gymnastik, erledige Post, gehe zum Friseur oder habe andere Verabredungen."

Die 97-Jährige erklärt weiter: "Nach dem Mittagessen mache ich dann ein kurzes Schläfchen." Genügend Ruhe gehört offenbar fest zu ihrer täglichen Routine. Doch auch Bewegung darf bei Pulver nicht zu kurz kommen. "Wenn ich wieder fit bin, gehe ich bei Wind und Wetter ein wenig spazieren", meint die Schweizerin. Selbst widrige Wetterbedingungen halten sie also nicht davon ab, an die frische Luft zu kommen.

Liselotte Pulver strahlt bei einer Fotoaufnahme im Juni 1980. © imago/Sammy Minkoff

TV-Programm von Liselotte Pulver: Das schaut sie im Fernsehen

Auch auf den Kaffee am Nachmittag wolle sie nicht verzichten. "Ich lese dabei Zeitung oder unterhalte mich mit Mitbewohnern. Nach dem Abendessen nehme ich an Veranstaltungen des Burgerspittels teil oder schaue fern", erzählt Liselotte Pulver. Was das TV-Programm angeht, habe sie ihre ganz eigenen Vorlieben. Sie schaue gern "deutsche Krimis sowie täglich die Nachrichten". Über aktuelle Entwicklungen möchte Pulver informiert bleiben. "Allerdings machen mich die Ereignisse auf der Welt oft traurig", gesteht die Schauspielerin. "Ich freue mich dann, früh ins Bett gehen zu können."

Film-Ikone verrät großen Traum

Im Oktober feierte Liselotte Pulver ihren 97. Geburtstag. Doch das Alter scheint der fröhlichen Film-Ikone nur wenig anhaben zu können. "Mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich habe keine nennenswerten Zipperlein", erzählt sie stolz. Zugleich ist die Schweizerin auch dankbar: "97 Jahre alt zu werden, ist wirklich erstaunlich. Ich kann es kaum glauben." Ihr großer Traum? "Ich möchte jetzt mindestens 100 werden."

Liselotte Pulver im November 2013. © imago/Future Image

Von ihrem neuen Lebensjahr wünsche sie sich nun vor allem eines: "Weiterhin und noch möglichst lange meinen geregelten Alltag zu haben, umsorgt zu werden und in guter Gesellschaft Witze zum Besten zu geben." Für die einstige Schauspielerin sind es diese Freuden, die ihren Lebensabend so wertvoll machen. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei natürlich ihr geliebter Sohn Marc-Tell (64) und dessen Familie.

Tod von Tochter und Mann: Schmerzhafte Verluste für Liselotte Pulver

Liselotte Pulver musste in ihrem Leben mehrere Schicksalsschläge verkraften. 1989 verlor sie Tochter Mélisande. Die junge Frau war erst 21 Jahre alt, als sie vom Berner Münster stürzte.

Ende der Achtziger: Liselotte Pulver mit Ehemann Helmut Schmid © imago/APress

Drei Jahre später musste Pulver einen weiteren Verlust verkraften: Ihr Mann Helmut starb an einem Herzinfarkt. Die beiden waren rund 30 Jahre verheiratet. Die Familie lebte in Perroy am Genfersee.