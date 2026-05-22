Lisa Straube über Trauer um verstorbenen Sohn: "Es wird immer schlimm sein"

Lisa Straube hat das Schrecklichste erlebt, was eine Mutter erfahren kann: Ihr Sohn Xavi starb im Alter von nur vier Monaten an plötzlichem Kindstod. In einer TV-Show haben die Influencerin und ihr Partner über ihre Trauer gesprochen.

Lisa Straube (25) und Furkan "Akka" Akkaya (26) über den Verlust ihres kleinen Sohnes gesprochen. Im Februar 2026 war Xavi mit nur vier Monaten an plötzlichem Kindstod gestorben.

Straube erinnerte sich in der Show an den schrecklichen Moment: "Wir waren sehr früh wach. Die Kinder haben noch geschlafen. Ich meinte zu Akka: 'Hol' du schon mal Xavi'." Ihr Ehemann sei dann aber alleine gekommen: "Er hat die Wohnzimmertür aufgemacht. Er hat durch mich durchgeguckt und gesagt: 'Xavi ist tot'." Sie wollte das zunächst nicht glauben: "Es war, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Es wurde alles schwarz. Innerlich habe ich gespürt: Er hat recht."

Am Babybett habe sie dann direkt gesehen: "Das ist nicht mein Kind. Ich habe ihn nicht erkannt. Das war nur eine Hülle. Ich habe gemerkt, mein Baby ist nicht mehr da." Sie fügte hinzu: "Ich habe ihn genommen und bin auf die Straße gerannt. Ich habe mich vor unser Haus gelegt und nur noch geschrien."

"Wir trauern auf so krass unterschiedliche Art und Weise"

Ihr Ehemann sagte bei "deep und deutlich": "Es war die schwierigste Zeit für mich, auch weil ich der Letzte war, der ihn gesehen hat und der Erste, der ihn entdeckt hat. Es hat mich so zerfressen." Sie hätten diese Phasen, "wo wir in diesem tiefen Loch stecken. Und wenn Akka darin steckt, ist es auch für mich schwer, weil ich weiß: Er ist nicht schuld, aber es tut mir weh", erklärt Straube.

"Wir trauern auf so krass unterschiedliche Art und Weise, dass es gar nicht harmonisch zuhause aussehen kann", erklärte Straube zudem darüber, wie sie mit dem Verlust fertigwerden. "Wir haben uns Dinge an den Kopf geworfen, haben uns beide fertig gemacht. Aus Wut, aus Trauer. Du hast nichts, woran du es rauslassen kannst. Und du hast ein anderes Kind, für das du funktionieren musst." Ihr älterer Sohn Emilio sei der Hauptgrund, "der uns jedes Mal wieder zurück auf den Boden gebracht hat. Wir haben uns gesagt: Wir haben Xavi schon verloren, wir verlieren jetzt nicht auch noch unsere Familie." Die Erinnerungen würden nie verschwinden, "es wird immer schlimm sein", sagte sie in der NDR-Show. "Aber du lernst damit zu leben. (...) Ohne Emilio könnte ich es nicht. Er hat mein Leben gerettet."

Das ältere Kind von Straube und Akkaya, die durch die Realityshow "Temptation Island VIP" bekannt sind, kam im Oktober 2024 zur Welt. Kurz zuvor hatten die beiden geheiratet.