Lionel Messi im Urlaub: Schweizer Alpen statt grauem Pokal-Alltag

Weltmeister Lionel Messi genießt mit seiner Familie derzeit den Ausblick von den Schweizer Alpen. Aufs Skifahren verzichtet er wohl aber - aus gutem Grund.

Der frischgebackene Weltmeister Lionel Messi (35) denkt dieser Tage ausnahmsweise mal nicht an König Fußball. Gemeinsam mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (34) und den drei Kindern weilt er momentan in den Schweizer Alpen und genießt dort wahlweise das malerische Bergpanorama oder plantscht mit seinen Liebsten in einem heißen Quellpool. Seine über 425 Millionen Follower hat er daran teilhaben lassen.

Zumindest seine drei Söhne Thiago (10), Mateo (7) und Ciro (4) tragen auf einem der Schnappschüsse Ski-Schuhe und versuchten sich auch auf der Piste, wie auf Roccuzzos . Messi selbst verzichtete dem Vernehmen nach auf den riskanten Spaß, bei dem sich vor rund einem Monat Manuel Neuer (36) den rechten Unterschenkel gebrochen hatte.

Bald steht Härtetest an

Messis Team, das stargespickte und wohlbetuchte Paris St. Germain, konnte auch ohne den Ideengeber im Mittelfeld in der ersten Runde des französischen Pokals bestehen. Gegen das unterklassige US Pays de Cassel setzte es einen locker herausgespielten 7:0-Sieg, bei dem sich Kylian Mbappé (24) mit fünf Treffern in die Torschützenliste eintragen konnte.

Eine wohl ungleich härtere Nuss, bei der auch wieder die Dienste von Messi gefragt sein werden, erwartet PSG derweil in knapp zwei Wochen (14. Februar). Dann geht es im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den amtierenden deutschen Meister, den FC Bayern München.