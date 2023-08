Lindsay Lohan zeigt sich erstmals nach der Geburt

Schauspielerin Lindsay Lohan hat sich einige Wochen nach der Geburt zum ersten Mal wieder auf Instagram gezeigt. Zu einem Selfie in Unterwäsche schrieb sie, dass sie sehr stolz auf ihren Körper sei.

Lindsay Lohan (37) hat auf Instagram ihr erstes Update seit der Geburt ihres Sohnes Luai gegeben. Sie postete ein Selfie, auf dem sie sich ungeschminkt und in Unterwäsche zeigt.

Erstes Foto nutzt sie für Werbung

Die Schauspielerin teilte am Mittwoch (2. August) und schrieb dazu über die Veränderungen an ihrem Körper während der Schwangerschaft und nach der Geburt. "Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft erreichen konnte", teilte sie ihren 13,7 Millionen Followern mit. Nun genese ihr Körper. Ein Baby zu bekommen, sei die "größte Freude der Welt". Sie zeigt sich in ihrem ersten Foto nach der Geburt ungeschminkt und in Unterwäsche. Die Postpartum-Unterwäsche sei in letzter Zeit ihr "Outfit of the day" (zu deutsch: Outfit des Tages). Dazu markierte die Schauspielerin eine Wäschemarke und machte somit gleich Werbung. Hinzu fügte sie noch die Worte: "Weil ich keine normale Mutter bin, sondern eine Mutter nach der Geburt."

Luai kam in Dubai zur Welt

Mitte Juli hatte ein Sprecher der Schauspielerin bestätigt, dass Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Der Sprecher teilt zudem , wie der Junge heißt: "Lindsay Lohan und ihr [...] Ehemann, Bader Shammas, haben einen wunderschönen, gesunden Sohn mit dem Namen Luai auf der Welt willkommen geheißen." Die kleine Familie sei "überglücklich und verliebt". Der Name sei demnach arabisch und bedeute "Schild oder Beschützer". Luai sei in Dubai geboren worden. Das genaue Geburtsdatum wurde nicht mitgeteilt.

Die unter anderem aus "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" bekannte Schauspielerin hatte , dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", kommentierte sie ein Foto eines Babystramplers, auf den "Coming soon" (dt.: "Kommt bald") aufgedruckt war.