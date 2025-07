Lindsay Lohan: Aus diesem Grund verließ die Schauspielerin die USA

Aktuell ist Lindsay Lohan unter anderem in den Vereinigten Staaten auf Promo-Tour für ihren neuen Film "Freakier Friday". Doch ihre alte Heimat vermisst die Wahl-Emiratin nicht. Dubai kann ihr vor allem in einer Hinsicht viel mehr bieten.

Vor elf Jahren hat sie ihre Koffer gepackt und ist auf einen anderen Kontinent geflüchtet: Lindsay Lohan (39), die aktuell ihren neuen Film "Freakier Friday" promotet, hat in Dubai ein neues Leben angefangen. In der TV-Sendung verriet sie, warum ihre Wahl auf die Wüstenstadt fiel.

In Dubai führt der einst gestrauchelte Hollywoodstar, der über lange Jahre mit Alkohol-Eskapaden, Gerichtsterminen und daraus resultierenden Entzugskuren für Schlagzeilen gesorgt hatte, ein zurückgezogenes Leben mit Ehemann Bader Shammas (38) und dem zweijährigen Sohn Luai. "Es ist einfach weit weg von Hollywood und ich führe ein ganz normales Leben", schwärmte Lohan jetzt im US-Fernsehen. "Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich nicht in einem Restaurant essen kann, weil jemand ein Foto von meinem Sohn machen könnte. Ich fühle mich hier sehr sicher."

Die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre lockten sie nach Dubai

Lohan verriet, dass strengere Gesetze zum Schutz der Privatsphäre der Hauptgrund dafür sind, dass sie sich für ein Leben in Dubai entschieden hat. In den Vereinigten Staaten konnte sie vor ihrer Auswanderung keinen Schritt mehr gehen, ohne von Paparazzi verfolgt zu werden. Ungefragt Fotos von anderen Personen zu schießen, sei in Dubai dagegen streng verboten. "Das ist nicht legal. Man darf nicht einmal jemanden in einem Restaurant fotografieren. Man muss die Person um Erlaubnis fragen, was ein großer Unterschied zu hier ist." Privatsphäre sei in Dubai das Wichtigste.

Unter der ständigen Verfolgung der Fotografen in Hollywood hat sie gelitten, wie ein älteres Interview verdeutlicht. "Ich könnte 99 Dinge richtig machen und ein Ding falsch, aber es ist dieses eine Ding, auf das sich alle konzentrieren", klagte sie schon vor einigen Jahren gegenüber dem Magazin "Paper". "Ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache Fehler." Aber nur über letztere werde berichtet. 2014 wanderte Lindsay Lohan schließlich in die arabische Wüste aus.

"Freakier Friday", die Fortsetzung des Kultfilms "Freaky Friday" mit Jamie Lee Curtis (66) aus dem Jahr 2003, startet am 7. August im Kino.