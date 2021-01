Linda Zervakis moderiert in Jogginghose im "Tagesschau"-Studio

Am heutigen 21. Januar ist der "Internationale Tag der Jogginghose". "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis (45) hat dementsprechend ihr Outfit angepasst und zeigt sich mit bequemer blauer Freizeithose sowie weißen Turnschuhen hinterm Pult der erfolgreichsten deutschen Nachrichtensendung.

Bequem, modisch und im Trend: "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis hat sich am heutigen Donnerstag für eine bequeme (und farbenfrohe) Arbeits-Garderobe entschieden.

"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis zeigt sich in Jogginghose

In einem kurzen Facebook-Video ist die 45-Jährige zu sehen, wie sie nach ihrer Abmoderation vom "Tagesschau"-Sprecherpult wegtritt und lässig eine blaue Jogginghose trägt. Zervakis kommentiert: "Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let's fetz."

Internationaler Tag der Jogginghose ist am 21. Januar

Doch ausgestrahlt wurde die Nachrichtensendung aus dem "Tagesschau"-Studio nicht. Denn Linda Zervakis veröffentlichte den Clip am frühen Donnerstagmorgen und kündigt am Pult schon die nächtliche Ausgabe der ARD-Nachrichten an: "Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den 'Tagesthemen'. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend." Am Vorabend moderierte der neue Sprecher Constantin Schreiber die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau".

Die 45-Jährige hat sich einen Spaß auf ihrem Social-Media-Account erlaubt, den ihre Follower verstehen und mögen. Zervakis erhielt in den Kommentaren unter dem Video großen Zuspruch für die Aktion.

Launige und unprätentiöse Auftritte

Linda Zervakis ist für ihre unterhaltenden und unprätentiösen Auftritte bekannt. Bei einer ihrer Lesungen zum Buch "Königin der bunten Tüte" servierte sie ihren Gästen mal Ouzo und bei "Inas Nacht" trank sie gemeinsam mit Moderatorin Ina Müller genüsslich Sambuca.

Zervakis wurde 1975 in Hamburg geboren. In den sechziger Jahren kamen ihre Eltern als von Griechenland nach Deutschland. 2012 heiratete Zervakis einen NDR-Journalisten, das Paar hat zwei Kinder. Seit 2013 präsentiert Linda Zervakis die Hauptausgabe der "Tagesschau".