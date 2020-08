Linda Hamilton trauert um ihre Zwillingsschwester

Linda Hamilton hat ihre Zwillingsschwester Leslie verloren. Zusammen arbeiteten die beiden am Film "Terminator 2 - Tag der Abrechnung".

Linda Hamiltons Zwillingsschwester, Leslie Hamilton Freas, ist tot. Sie wurde 63 Jahre alt. , ist Leslie am 22. August in New Jersey "unerwartet verstorben". Hamilton Freas arbeitete als Krankenschwester in der Notaufnahme und später in einem Hospiz. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Leslie Hamilton Freas wirkte zudem am Film (1991) als Stunt-Double für ihre Zwillingsschwester mit, die in ihrer berühmten Rolle der Sarah Connor zu sehen war. Zur Premiere des Streifens erschienen die beiden gemeinsam.

Freas hinterlässt dem Nachruf zufolge ihre drei Kinder Ashley, Adam und Kendall sowie die beiden Enkelkinder Luna Bo und Ollie, eine ältere Schwester, Laura, und ihren jüngeren Bruder Ford.