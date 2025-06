Linda Evangelista teilt seltene Fotos mit ihrem Sohn

Das Supermodel Linda Evangelista postet auf Instagram Aufnahmen der Abschlussfeier ihres Sohnes. Auch Papa François-Henri Pinault und Salma Hayek waren dabei.

Kein Laufsteg dieser Welt kann wohl mit diesem Moment mithalten... Supermodel Linda Evangelista (60) postet den bewegenden Moment, als ihr 18-jähriger Sohn Augustin James seine Abschlussurkunde in Empfang nehmen durfte. Ihr Sohn hat seinen Abschluss an einer Privatschule in New Jersey erhalten und scheint nun bereit fürs College.

Augustin James strahlt neben seiner berühmten Mutter in einer Reihe von Fotos, die das Model ins Netz stellt. In einem apricotfarbenen Strickjäckchen mit schwarz-weißen Applikationen posiert sie neben dem Absolventen der Dwight-Englewood School in New Jersey, wie auf dem Schulbanner im Hintergrund und auf der Urkunde zu lesen ist. "Dann ist das geschehen", betitelt die gebürtige Kanadierin die privaten Aufnahmen. "Ich bin eine stolze Mama. Gesegnet, gesegnet, gesegnet...".

Zigarre paffen mit Papa Pinault

Der junge Mann posiert nicht nur mit seinen Kommilitonen standesgemäß mit Zigarre, sondern auch mit seinem Vater, dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault (63). 2007 verkündeten der Unternehmer und die Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek (58) ihre Verlobung - und dass das Paar ein Kind erwartete. Noch im selben Jahr wurde die gemeinsame Tochter geboren. Seit 2009 sind sie verheiratet.

"Augie!!! Wir sind so STOLZ auf dich", postet auch Hayek auf ihrer . "Herzlichen Glückwunsch, dass du so ein außergewöhnlicher junger Mann geworden bist und es geschafft hast, immer noch unser süßer Junge zu sein. Und herzlichen Glückwunsch an Linda, François und alle Eltern, die unsere Babys bis hierher begleitet haben. Leichter gesagt als getan!"