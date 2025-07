Lily Allen kann sich nicht an Anzahl ihrer Abtreibungen erinnern

Offene Worte: Die britische Sängerin Lily Allen hat in ihrem Podcast erklärt, sie könne sich nicht erinnern, wie viele Abtreibungen sie hatte.

Lily Allen (40) weiß offenbar nicht mehr genau, wie viele Abtreibungen sie hatte. In einer Episode ihres Podcasts "Miss Me?" erzählte die britische Sängerin , dass sie früher "ständig schwanger wurde" und dass sie mehrere Schwangerschaftsabbrüche hinter sich hat.

"Es waren vier oder fünf"

Sie habe "ein paar" Abtreibungen gehabt, erklärte die 40-Jährige dem Bericht zufolge. "Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viele... Ich glaube, es waren vielleicht vier oder fünf", so Allen, während ihre Co-Moderatorin Miquita Oliver (41) hinzufügte, dass sie auch "ungefähr fünf" hatte.

Lily Allen erzählte zudem: "Ich erinnere mich daran, wie ich einmal schwanger wurde und der Mann für meine Abtreibung bezahlte, und ich dachte, das sei so romantisch." Mit Abstand betrachtet hat sich ihre Meinung dazu aber geändert: "Ich denke nicht, dass es großzügig oder romantisch ist", sagte die Sängerin und erklärte, dass der Mann sich danach nie wieder bei ihr gemeldet habe.

Lily Allen ist zweifache Mutter

Lily Allen hat mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper die gemeinsamen Töchter Marnie Rose (12) und Ethel Mary (13). Ein Sohn des Ex-Ehepaares, das von 2011 bis 2018 verheiratet war, wurde 2010 tot geboren.

2020 heiratete Allen erneut. Seit einigen Monaten gibt es aber bereits Gerüchte, dass sich die Sängerin und ihr zweiter Ehemann, Schauspieler David Harbour (50), nach mehr als vier Jahren Ehe getrennt haben sollen. Im Februar hatte sie in einer Episode ihres Podcasts "Miss Me?" offen über emotionale Schwierigkeiten gesprochen. "Ich bin sehr dankbar, dass man mir die Zeit und den Raum gegeben hat, den ich brauchte. Ich habe mich für ein paar Wochen in eine Art Behandlungszentrum begeben, was großartig war", offenbarte die Britin, die im Januar eine Podcast-Pause angekündigt hatte, weil sie zuletzt eine "harte Zeit" durchgemacht habe.