Lilly Becker zeigt sich nackt bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs"

Vox startet mit der zweiten Staffel von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". 16 Prominente werden sich dann wörtlich und im übertragenen Sinne "nackt" machen. Die Botschaft: Geht zur Krebsvorsorge! Mit dabei ist auch Lilly Becker.

Lilly Becker ist Kandidatin bei "Showtime of my Life"

Es geht weiter mit der Vox-Show "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". Wie der Sender bekannt gab, haben soeben die Dreharbeiten für die zweite Staffel begonnen. 16 Prominente werden dabei bei ihrer Reise vom ersten Kennenlernen über ihre Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur Show-Performance begleitet.

Die Teilnehmer: oben v.l.n.r.: Lilly Becker, Sabine Kaack, Carolin Kotke, Tanja Bülter, Susan Sideropoulos, Nicole Jäger, Sonya Kraus, Sila Sahin-Radlinger unten v.l.n.r.: Heiko Wasser, Mickie Krause, Pascal Hens, Michael Roth, Kim Tränka, Oli Petszokat, Benjamin Köhler, Jan Sosniok. © RTL / Frank Hempel

Die Botschaft der Stars: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!" Die acht Männer und acht Frauen machen sich im wörtlichen und übertragenen Sinne "nackt", um so auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen.

Lilly Becker macht sich nackig: Hüllenlos-Auftritt im TV

In der zweiten Staffel dabei sind: Die Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger, Susan Sideropoulos und Sabine Kaack, Model Lilly Becker, die Moderatorinnen Sonya Kraus und Tanja Bülter, Comedian und Autorin Nicole Jäger sowie Bloggerin Carolin Kotke. Als Männer gehen Sänger Mickie Krause, Journalist Heiko Wasser, Schauspieler Jan Sosniok, Moderator Oli Petszokat, die ehemaligen Profi-Handballer Pascal Hens und Michael Roth, Ex Profi-Fußballer Benjamin Köhler sowie der aktuelle "Prince Charming" Kim Tränka an den Start.

Ausstrahlung ist Anfang 2022

Moderiert wird die Show von Guido Maria Kretschmer, die "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse und Joachim Llambi bereiten die Promis in Trainingseinheiten auf ihren abschließenden Auftritt vor. Die beiden neuen Folgen werden Anfang 2022 ausgestrahlt.