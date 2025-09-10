Lilly Becker im "Playboy": Zahlreiche Promi-Kolleginnen gratulieren

Im nächsten Sommer wird Lilly Becker 50 Jahre alt. Vorher hat sie sich noch für den "Playboy" fotografieren lassen. Die Fotos, die am Dienstag vorgestellt wurden und die in der Oktober-Ausgabe zu sehen sind, fanden reichlich Zuspruch bei prominenten Kolleginnen.

Lilly Becker startet 2025 durch: Sie gewann die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und ist jetzt auch noch Coverstar der Oktober-Ausgabe des deutschen "Playboy".

Lilly Becker (49) ziert die . Die diesjährige Dschungelkönigin und Ex-Frau von Tennis-Profi Boris Becker (57) erhält für ihre sinnlichen Fotos Unterstützung von Stars und Sternchen.

"Wir sind alle verliebt in Lilly"

Unter sammelten sich schnell hunderte Kommentare, darunter auch viele Glückwünsche prominenter Kolleginnen. Sylvie Meis etwa bekundete, dass die Mutter eines Sohnes "wunderbar" aussehe: "Wir sind alle verliebt in Lilly!" Gitta Saxx, die den Titel "Playmate des Jahrhunderts" trägt, hieß die "sexy Mama" in der Playboy-Familie willkommen. Yelic Koc, Danni Büchner und Evelyn Burdecki drückten durch mehrere Feuer-Emojis aus, dass sie den Auftritt heiß finden. Anna-Carina Woitschack lobte "Yes Girl", Tanja Tischewitsch "Yes Queen". Jenny Elvers hinterließ ein "Bähm. Großartig." Isi Glück schrieb: "Hammer".

Auch einige männliche Promis meldeten sich. Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, der neben Becker Zweiter im RTL-Dschungelcamp wurde, kommentierte ironisch zu einem Kussmund: "Ich kenne das ja alles schon..." Reality-Star Aurelio Savina ging auf das Alter von Lilly Becker ein. Die "Fast 50-Jährigen" würden immer noch die Jüngeren überstrahlen, da "Real Style und Selbstvertrauen" niemals altern. Oliver Pocher, den eine gewisse Streit-Vergangenheit mit dem Model verbindet, postete das Cover in seiner Story und schrieb dazu: "Ich bin bereit."

"Playboy"-Ausgabe fällt auf Erscheinungstermin von Boris Beckers' Buch

Die Oktober-Ausgabe des "Playboy" mit Lilly Becker ist ab Mittwoch, 10. September, erhältlich. Am selben Tag erscheint das neue Buch "Inside" ihres Ex-Mannes Boris Becker. "Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar kaufe - und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten 'Playboy'", erklärte sie in einem kleinen Seitenhieb. Zudem betonte sie in einem Interview mit dem Männermagazin: "Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen."