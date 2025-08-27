Lilibet im Schlafanzug: Herzogin Meghan überrascht mit privatem Video

Prinzessin Lilibet sorgt auf Instagram für Begeisterung bei den Royal-Fans. In einem Clip ist die Vierjährige zu sehen, wie sie im pinken Schlafanzug durchs Bild läuft.

Prinzessin Lilibet (4) hat zwar keinen Auftritt in der Netflix-Show ihrer Mutter, dafür begeistert sie die Royal-Fans nun auf Instagram. Herzogin Meghan (44) hat nach dem Start der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" einen seltenen Einblick in das Leben ihrer Tochter in der Sussex-Villa in Montecito gegeben.

Lilibet begeistert im pinken Schlafanzug

In einem süßen Clip, den Meghan in ihren Instagram-Storys geteilt hat, betrachtet und küsst die vierjährige Lilibet ein Porträt des Familienhundes Guy, der Anfang dieses Jahres verstorben ist. Die Herzogin von Sussex verrät, dass das Schwarz-Weiß-Foto des Haustiers ein Geschenk von Prinz Harry (40) ist. Das große Bild ist mit Geschenkband verziert an einen Küchenschrank gelehnt.

"Morgenüberraschung von meinem Mann", schreibt Meghan zu dem Video. Lilibet ist darin barfuß und im pinken Schlafanzug zu sehen, wie sie zu dem Foto des Hundes läuft und ihm einen Kuss aufdrückt. Das Gesicht des Mädchens ist nicht zu erkennen, dafür aber ihre langen lockigen Haare.

Lilibet wünscht sich eine Katze

In der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" verrät die Herzogin von Sussex auch einige neue Details über ihre Kinder. Neben Lilibet haben sie und Prinz Harry noch Sohn Archie (6). Laut Meghan bereitet sie ihren Kindern jeden Morgen ein warmes Frühstück zu - normalerweise Spiegeleier und Pfannkuchen. Das sei auch gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Gerne überrasche sie ihren Nachwuchs dabei mit besonderen Zutaten. "Also gebe ich eigentlich immer ein paar gemahlene Leinsamen oder Chiasamen hinein und Lili fragt: 'Kann ich meine Chiasamen haben? Ich möchte Sommersprossen haben.'" Außerdem verrät sie noch, dass die Lieblingsfarbe ihrer Tochter Pink ist.

Auch ein weiteres Haustier ist bei den Sussexes wohl im Gespräch: "Meine Kinder wollen unbedingt eine Katze!", erzählt Meghan in ihrer Lifestyle-Show.