Lili Paul-Roncalli: Ist Tennis-Star Dominik Thiem ihre neue Liebe?

Mit einem Foto gepaart mit Herzchen-Emojis lassen Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem die Gerüchteküche brodeln: Sind die beiden ein Paar?

Ist Artistin Lili-Paul Roncalli (22) frisch verliebt? Die "Let's Dance"-Siegerin von 2020 veröffentlichte ein Bild, das sie Arm in Arm mit dem österreichischen Tennis-Star Dominic Thiem (27) zeigt. Den Schnappschuss, auf dem Thiem ein Sektglas in der Hand hält und die beiden vor einer Feuerschale stehen, hat Roncalli mit Herzchen- und einem Kuss-Emoji versehen. Thiem, der 2020 als erster Österreicher die US Open gewann, veröffentlichte das Bild bereits zuvor in seiner Story und fügte ebenfalls ein rotes Herz hinzu. Offiziell haben die beiden ihre Liebe noch nicht bestätigt.

Lili Paul-Roncalli ist das jüngste Kind des Österreichers Bernhard Paul (73), Mitbegründer des "Circus Roncalli". Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert sie dort mit den Artisten. 2020 gewann sie mit Massimo Sinató (40) die 13. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Thiem stammt aus Niederösterreich und steht seit seinem sechsten Lebensjahr auf dem Tennisplatz. Er ist erst der dritte Österreicher, dem der Sprung in die Top Ten der Weltrangliste gelungen ist (aktuell Platz drei).