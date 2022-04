Lila Moss: "Alte und langweilige" Mutter borgt ihre Trainingsanzüge

Lila Moss packt über ihre Mutter aus. Supermodel Kate Moss borge sich von ihr gerne Trainingsklamotten. Außerdem verriet die Modeltochter, dass sie ihre Mom früher "alt und langweilig" fand.

Supermodel Kate Moss (48) trägt privat gerne Trainingsklamotten - die sie sich aus dem Schrank ihrer Tochter borgt. Das verriet die ebenfalls als Model tätige Lila Moss (19) Sie hingegen bediene sich gerne bei teurerer, eleganterer Kleidung bei ihrer Mutter.

"Sie hat keine gute Auswahl an Jogginghosen", erzählte Lila außerdem über Kate Moss. "Sie hat nur Pyjamas." Mit ihrer Enthüllung macht sie sich nicht beliebt bei ihrer Mutter, fürchtet Lila in dem Interview: "Sie will nicht, dass jemand weiß, dass sie Trainingshosen trägt."

Lila Moss fand ihre Mutter früher "alt und langweilig"

Früher fand Lila Moss den Look ihrer Mutter langweilig. "In den letzten drei oder vier Jahren habe ich gemerkt, dass ihr Stil eigentlich ganz cool ist. Ich muss es jetzt zugeben." Überhaupt begriff sie in jüngeren Jahren nicht, warum sich ihre Mitschüler so für ihre Mutter interessierten. "Woher weißt du, wer sie ist? Sie ist alt! Sie ist alt und langweilig!", sagte sie damals immer.

Als Kind wollte Lila Moss ihre Mutter immer vor der Öffentlichkeit beschützen. "Alle Freunde meiner Mutter sagen, dass ich als Kind so unheimlich war. Ich war ziemlich ernst", erzählte sie im "Vogue"-Interview.