Liev Schreiber und Naomi Watts: Reunion fürs Familienfoto

Ich, du und unsere neuen Partner: Liev Schreiber und Naomi Watts signalisieren beim Schulabschluss ihres gemeinsamen Sohnes wie gut Patchwork funktionieren kann.

Fast zehn Jahre nach der Trennung sind Liev Schreiber (57) und Naomi Watts (56) wieder vereint - zumindest auf einem Foto fürs Familienalbum. Der gemeinsame Sohn Alexander Pete feierte den Schulabschluss mit seinen Eltern. Der Schauspieler postete die Zusammenkunft der Familie für den Anlass stolz auf seinem

"Der Absolvent!": Mit diesen Worten läutete der "Ein neuer Sommer"-Star den nächsten Lebensabschnitt seines 17-jährigen Sohnes ein. Bei der Abschlussfeier posiert er mit seinem Sohn im anthrazitfarbenen Anzug, während seine Ex ein florales Sommerkleid und einen Strohhut trägt. Außerdem auf dem Foto: ihre jeweiligen neuen Ehepartner, die ehemalige Schönheitskönigin Taylor Neisen und Schauspieler Billy Crudup (56). Beide Paare ehelichten 2023.



Naomi Watts teilt auf ihrem Instagram-Kanal das Foto ihres Ex-Partners mit der Bildunterschrift: "Was für ein unglaublicher Tag", Herzchen und ein Emoji mit betenden Händen. Zudem teilt sie weitere Eindrücke des Tages an der Friends Seminary School - darunter die Programmkarte und den Weg zur After-Abschluss-Feier, die offenbar im privaten Rahmen stattfand.

Liev Schreiber und Naomi Watts waren von 2005 bis 2016 ein Paar. "In den vergangenen Monaten sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns als Familie das Beste ist, wenn wir als Paar getrennte Wege gehen", gab das unverheiratete Paar 2016 in einer Erklärung bekannt, die unter anderem "People" veröffentlichte.

Kinder gehen ihren eigenen Weg

Auf dem Familienfoto fehlte Alexanders Schwester Kai (16). Schreiber hat erst kürzlich zum ersten Mal über das Coming-Out seiner Transgender-Tochter, die als Samuel Kai geboren wurde, gesprochen. "Kai war immer, wer Kai ist", erklärte der Schauspieler aufgeschlossen. "Aber ich denke, der bedeutsamste Moment war, als sie uns bat, ihre Pronomen zu ändern. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das für mich nicht wie eine große Sache an, weil Kai schon so lange so feminin war."