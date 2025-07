Liebesgerüchte: Ist Jennifer Aniston schon seit Monaten vergeben?

Neue Liebesgerüchte um Jennifer Aniston: Sie wurde auf Mallorca mit einem angeblich neuen Partner gesichtet. Hinweise auf eine Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Coach Jim Curtis könnte es aber schon viel früher gegeben haben.

Jennifer Aniston bei einem Auftritt in Los Angeles.

Seit einigen Tagen gibt es neue Liebesgerüchte rund um Hollywoodstar Jennifer Aniston (56). US-Medien spekulieren, dass ein Gesundheitscoach namens Jim Curtis das Herz der Schauspielerin erobert haben könnte. Und das vielleicht schon vor Monaten? bereits im April ein , in dem sie beim Workout zu sehen ist. Curtis, der ihr auf der Plattform folgt, hinterließ einen Like und ein Herz- sowie Bizeps-Emoji in den Kommentaren.

Gemeinsamer Urlaub auf Mallorca?

Wie die Promiseite der "New York Post" ebenfalls berichtete, wurden Jennifer Aniston und Jim Curtis angeblich im Juni bei einem gemütlichen Abendessen im Restaurant eines Luxushotels in Kalifornien gesichtet. Anfang Juli sollen die beiden dann nach Mallorca geflogen sein, um mit Schauspieler Jason Bateman (56) und seiner Frau Amanda Anka (56) Zeit zu verbringen, . Die britische Zeitung veröffentlichte Paparazzi-Schnappschüsse der Gruppe. Das Ehepaar zählt zum engen Freundeskreis von Jennifer Aniston.

Jim Curtis, der offenbar nicht nur als Coach, sondern auch als Autor und Redner arbeitet, scheint Jennifer Aniston seit längerem mit seiner Arbeit zu berühren. Immer wieder versieht sie Berichten zufolge Beiträge von dem Mann, der in einigen Medien auch als Hypnotiseur bezeichnet wird, mit einem Like.

Jennifer Aniston hat zwei prominente Ex-Ehemänner

Die Schauspielerin war zweimal verheiratet. Ihre Ehe mit Brad Pitt (61) hielt von 2000 bis 2005. Zehn Jahre später heiratete sie Justin Theroux (53), die Trennung folgte 2018. Ihre Ehen bezeichnete Aniston trotz der Scheidungen als "sehr erfolgreich". : "Als sie zu Ende gingen, war das eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir uns entschieden haben, glücklich zu sein, und manchmal ist das Glück in diesem Arrangement nicht mehr vorhanden."