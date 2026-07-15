Liebes-Wirbel um Guttenberg und Reiche: Anwalt dementiert Liebes-Aus

Karl-Theodor zu Guttenberg und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind weiterhin ein Paar. Der gemeinsame Anwalt des Paares dementiert einen Bericht über eine angebliche Trennung.

Sie gehen weiterhin gemeinsam durchs Leben. CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche führt weiterhin eine Liebes-Beziehung mit Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Das bestätigt nun der Anwalt des Paares.

"Meine Mandanten sind weiterhin ein Paar"

Am Mittwochmorgen gab es einen Medienbericht zu einer angeblichen Trennung von Reiche und Guttenberg. Am Nachmittag reagierte Rechtsanwalt Christian Schertz mit einer veröffentlichten Pressemitteilung. Dort heißt es: "Aus Anlass der heutigen Berichterstattung in der Zeitschrift 'Bunte', wonach sich meine Mandanten Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg getrennt hätten, erkläre ich, dass diese Berichterstattung jeglicher Grundlage entbehrt. Meine Mandanten sind weiterhin ein Paar."