Liebes-Krise bei Luna Schweiger: Freund Kevin von Anhalt alleingelassen – "Sie sah heiß aus"

Prinz Kevin durfte nicht auf das gemeinsame Foto von Luna Schweiger und Vater Til Schweiger. Seine Freundin ließ ihn auf dem roten Teppich bei der Kino-Premiere von "Manta Manta - zwoter Teil" links liegen. Die einst so glückliche Beziehung von Luna Schweiger und Kevin von Anhalt steht vor dem Aus. Es herrscht Eiszeit.

Fröstelndes Verhältnis auf der Kino-Premiere von "Manta Manta" in Köln. Während Schauspielerin Luna Schweiger (26) ohne BH für die Fotografen posierte, war ihr Freund Kevin Prinz von Anhalt (29) isoliert. Er durfte nicht auf das Familienfoto mit seiner großen Liebe Luna und Schwiegervater Til Schweiger (59) – obwohl Kevin auch im Film mitspielt. Erst mit Loracio, einem Newcomer-Rapper, bekam er eine Begleitung für den roten Teppich.

Beziehungsprobleme: Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Gefühls-Chaos

Seit Wochen gibt es Trennungs-Gerüchte rund um Schauspielerin Luna Schweiger und Unternehmer Prinz Kevin von Anhalt, der die Fußballschule Skillers.Academy aufgebaut hat. Nach eineinhalb Jahren Beziehung herrscht beim einstigen Traumpaar aktuell das pure Gefühls-Chaos. Nach der Kino-Premiere sagte der Adoptiv-Sohn von Frédéric von Anhalt zur AZ: "Momentan liegt unsere Beziehung auf Eis, deswegen gab es kein gemeinsames Foto. Es ist sehr schade."

Prinz Kevin von Anhalt posiert alleine auf dem roten Teppich. © privat

Prinz Kevin über Freundin Luna zur AZ: "Ich hätte sehr gerne ein Bild mit ihr gemacht"

Prinz Kevin ist verletzt und traurig. Über seine Luna sagt er zur AZ: "Ich hätte sehr gerne ein Bild mit ihr gemacht. Sie sah unfassbar heiß aus." Luna Schweiger begeisterte mit einem Hingucker-Outfit. Die 26-jährige Tochter von Regisseur Til Schweiger trug lediglich eine schwarze Trägerhose im High-Waist-Stil. Auf ein Oberteil hat Luna Schweiger verzichtet. Die Träger der Hose verdeckten das Nötigste.

Geben Gas bei der Kino-Premiere: Luna Schweiger mit Vater Til und Schauspielerin Tina Ruland. © BrauerPhotos

Kevin von Anhalt und Luna Schweiger: Happy End oder Trennung?

"Ich hoffe, unser Weg findet wieder zusammen", erklärt Prinz Kevin von Anhalt gegenüber der AZ. Der erfolgreiche Unternehmer und Fußballer will die Beziehung mit seiner Luna retten. Das komplizierte Verhältnis müsste sich dafür aber verändern.

Einst glücklich und verliebt: Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt. © imago/APress

Und was sagt Luna Schweiger? "Es ist alles entspannt." Und weiter erklärte sie "Gala TV": "Sind jeden Tag in Kontakt." Liebes-Funken versprüht die 26-Jährige mit dieser Aussage nicht. Doch Kevin von Anhalt will um seine Traumfrau kämpfen...