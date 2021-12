Liebes-Gerüchte um Andreas Gabalier: Hat der Volks-Rock'n'Roller eine neue Freundin?

Wie steht es um das Liebesleben von Andreas Gabalier? Seit der Trennung von Ex-Freundin Silvia Schneider hat man ihn nicht mehr mit einer Frau an seiner Seite gesehen. Doch aktuell soll der Sänger mit jemandem anbandeln. Bei der potentiellen Neuen handelt es sich um keine Unbekannte.

Die Gerüchteküche in Österreich brodelt: Hat Andreas Gabalier tatsächlich eine neue Freundin? Wer ist die Frau, die an der Seite des selbsternannten Volks-Rock'n'Roller gesichtet wurde?

Neue Freundin? Andreas Gabalier mit einer Frau gesichtet

Wie "OE24" berichtet, soll sich Andreas Gabalier aktuell auf Flirt-Kurs mit einer jungen Schönheit befinden. Die beiden seien offenbar schon häufiger in Graz und Umgebung zusammen gesehen worden.

Wer ist die potenzielle neue Freundin von Andreas Gabalier?

Bei der Frau soll es sich um keine Unbekannte handeln. Laut österreichischen Medien trifft sich der Sänger mit Lisa Wieser. Die 35-Jährige war Büroleiterin und persönliche Assistentin des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. "Wir waren so etwas wie ein politisches Start-Up", erzählte sie 2017 im Gespräch mit " ". "Das war eine spannende Zeit, die uns sehr zusammengeschweißt hat."

Lisa Wieser hat für den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gearbeitet. © IMAGO / Viennareport

Das sagt Andreas Gabaliers Management zu Liebes-Gerüchten

Einen Blick auf das Instagram-Profil von Andreas Gabalier bringt bislang keine Aufklärung über seinen aktuellen Beziehungsstatus. Von einer neuen Freundin an seiner Seite ist (noch) nichts zu sehen, sein letztes Posting waren Weihnachtsgrüße an seine Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Allerdings hat das Management sich bereits zu den Schlagzeilen um eine neue Freundin des österreichischen Sängers geäußert. Wie gegenüber bestätigt wurde, kennen sich Andreas Gabalier und Lisa Wieser seit ihrer Schulzeit persönlich. Die beiden sollen lediglich gut befreundet sein.

Ex-Freundin von Andreas Gabalier: So steht der Sänger zu Silvia Schneider?

Die letzte Freundin von Andreas Gabalier war Moderatorin Silvia Schneider. Nach sechs gemeinsamen Jahren folgte im September 2019 die überraschende Trennung. Trotzdem hatten die beiden nur liebevolle Worte füreinander übrig.

Andreas Gabalier und Ex-Freundin Silvia Schneider. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Auch heute noch scheint der Volks-Rock'n'Roller die Zeit mit seiner Ex in guter Erinnerung zu haben. "Bisher habe ich noch keine Frau gefunden, die an sie heranreicht", sagte er im Juni 2021 gegenüber " ". "Aber es wird schon irgendwann wieder die Richtige kommen." Vielleicht handelt es sich dabei ja doch um Lisa Wieser.