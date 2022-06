Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura Maria!

Sie haben erneut zueinander gefunden: Pietro Lombardi möchte "kein Geheimnis mehr daraus" machen, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria zusammen ist.

Pietro Lombardi hat bestätigt, dass er sich in einer Beziehung mit Laura Maria befindet.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass Pietro Lombardi (30) womöglich wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria zusammen ist. , dass die beiden es noch einmal versuchen.

"Es wurde viel spekuliert und Laura Maria und ich haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Zeit verbringen und uns schätzen", erklärt der Sänger zu einem Foto, auf dem sie ihn innig umarmt. "Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr daraus, dass wir ein Paar sind", schreibt er zu seinem Herzchen-Emoji.

Die beiden möchten demnach "kein Event" daraus machen, die vorangegangenen Spekulationen zu beenden. Lombardi und seine Freundin hätten beschlossen, dass "der richtige Zeitpunkt" gekommen sei, um die süße Botschaft mit den Fans zu teilen. Die beiden "genießen einfach die Zeit", meint der 30-Jährige. und bestätigt damit das Liebes-Comeback.

Sie waren schon 2020 ein Paar

Lombardi und seine neue Freundin hatten schon 2020 zueinander gefunden. Im September hatte er erklärt, frisch verliebt zu sein. Doch nach wenigen Wochen öffentlicher Beziehung kam im Oktober das Aus. In einer Instagram Story erklärte er damals: "Laura und ich sind kein Paar mehr, wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, es zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war wie es sein sollte." Auch Laura Maria hatte die Trennung auf der Plattform bestätigt. "Es ist keine einfache Entscheidung gewesen. [...] Aber wir haben einfach gemerkt, wir beide sind zu verschieden", äußerte sie sich damals in einer Story.

Lombardi war von 2013 bis 2019 mit der Sängerin Sarah Engels (29) verheiratet und hat mit ihr seinen Sohn Alessio, der 2015 zur Welt gekommen ist.