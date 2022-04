Liebes-Chaos bei Michelle Hunziker? Das sagt die Moderatorin zu den Gerüchten

Hat Michelle Hunziker eine neue oder alte Liebe, ist sie seit der Trennung von Ex Tomaso Trussardi gar Single? Die Gerüchte um ihr Liebesleben überschlagen sich. Bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" hat sie jetzt darüber gesprochen.

Michelle Hunziker im Liebesdreieck? Die beliebte Moderatorin ist seit dem Ehe-Aus mit Tomaso Trussardi offiziell Single. Doch sobald sie sich mit einem Mann an ihrer Seite zeigt, läuft die Gerüchteküche heiß. Wer könnte ein potenzieller Partner sein und was sagt sie selbst zu den Schlagzeilen um ihr Liebesleben?

Liebes-Comeback mit Eros Ramazzotti vermutet

Kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann hat Michelle Hunziker bereits für Spekulationen um eine Rückkehr zu Ex-Mann Eros Ramazzotti gesorgt. Im Februar 2022 trat der Schmusesänger in ihrer Show "Michelle Impossible" auf und gab der schönen Schweizerin vor einem Millionenpublikum einen Kuss auf den Mund.

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker waren von 1998 bis 2009 verheiratet. © imago/Sven Simon

Doch ein Liebes-Comeback soll bei den beiden nicht im Raum stehen. Eros Ramazzotti hat darauf sogar in einem Interview mit dem italienischen Magazin " " reagiert: "Die Gerüchte, die über meine hypothetische Wiedervereinigung mit Michelle kursieren, entsprechen nicht der Realität. Zwischen uns hat es kein sentimentales Wiedersehen oder eine wiederentdeckte Leidenschaft gegeben."

Kehrt Michelle Hunziker zu Tomaso Trussardi zurück?

Trotz des Liebes-Aus sollen sich Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi aktuell gut verstehen. Oder läuft da etwa doch mehr als reine Freundschaft? Die beiden wurden im März sehr vertraut bei einem gemeinsamen Besuch des Events "Fast Cars Slow Food" gesichtet, posteten sogar Clips davon in ihren Instagram-Storys.

Michelle Hunziker und ihr Ehemann Tomaso Trussardi gehen getrennte Wege. © Christian Charisius/dpa

Wenn es nach Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle und Eros, geht, werde es wohl keine Rückkehr zu der Ehe geben. Die 25-Jährige soll sich nach der Trennung sogar erleichtert gezeigt haben, wie italienische Medien berichten. "Sie konnte nicht länger zusehen, wie ihre Mutter leiden musste. Die Trennung sei die richtige Entscheidung gewesen", wird ein Freund zitiert.

Sexy Zahnarzt Giovanni Angiolini: Ist er der neue Freund von Michelle Hunziker?

Wie " " im März berichtete, soll Michelle Hunziker nicht zu einem ihrer Ex-Partner zurückgekehrt sein, sondern bereits einen neuen Mann daten. Dabei handle es sich offenbar um Giovanni Angiolini, der in Italien kein Unbekannter ist. Auf Instagram hat der Zahnarzt über 400.000 Follower und wurde sogar zum "schönsten Arzt Italiens" gewählt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bestätigt wurde eine Beziehung der beiden bislang noch nicht. Weder Michelle Hunziker noch Giovanni Angiolini haben sich öffentlich zu einer möglichen Liebe geäußert.

Liebes-Chaos? Das sagt Michelle Hunziker zu den Gerüchten

Allerdings hat die schöne Moderatorin nun zu den Gerüchten um ihr Liebesleben Stellung bezogen. Bei der Premiere der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing" zeigte sie sich gelassen und erklärte: "It's part of the game. Ich bin seit 25 Jahren im Business." Sie wünsche sich jedoch manchmal etwas mehr Privatsphäre. "Teilweise ist es nicht so einfach, ich möchte etwas mehr privat leben können. Aber es gehört dazu, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm."

Vielleicht wird sie sich ja bald wieder mit einem Mann an ihrer Seite zeigen. Ob es sich dabei um Tomaso Trussardi, Eros Ramazzotti, Giovanni Angiolini oder doch jemand ganz anderen handelt, bleibt abzuwarten.