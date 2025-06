Liebes-Aus bei "GNTM"-Paar Armin Rausch und Grace Zakhour

Armin Rausch und Grace Zakhour fanden vergangenes Jahr bei "Germany's Next Topmodel" zueinander. Nun hat sich das Paar getrennt, wie der 28-Jährige auf Instagram bestätigt: "Grace und ich haben uns kürzlich getrennt."

Armin Rausch (28) und Grace Zakhour (25) haben sich getrennt. Vergangenes Jahr lernten sich die beiden in der Model-Show "Germany's next Topmodel" kennen. Zwar reichte es nicht für den Sieg, doch dafür fanden sie ihr privates Glück. Rund ein Jahr später ist nun aber Schluss: Rausch bestätigte die Trennung kürzlich in einer Instagram-Story.

"GNTM"-Paar trennt sich nach rund einem Jahr

Auf die Frage eines Fans, ob sich die beiden Models getrennt hätten, antwortete Rausch in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story: "Ja. Grace und ich haben uns kürzlich getrennt." Es sei "alles unter guten Bedingungen" verlaufen, betonte der ehemalige "GNTM"-Kandidat und ergänzte: "Ich wünsche ihr nur das Beste."

Zu den Gründen der Trennung äußerte sich Rausch nicht. Auch Grace Zakhour hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert. Auffällig: Auf beiden Instagram-Profilen sind gemeinsame Fotos weiterhin zu finden.

Sie lernten sich bei "Germany's next Topmodel" kennen

Kennengelernt hatte sich das Ex-Paar während der Dreharbeiten zur 19. Staffel von "Germany's next Topmodel". Rausch belegte damals den fünften, Zakhour den vierten Platz. Bereits während der Show machten Liebesgerüchte die Runde - bis Rausch seiner Model-Kollegin im großen Finale schließlich die Frage stellte, ob sie seine Freundin sein wolle.

Seitdem teilten die beiden regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung. Zuletzt zeigten sie sich gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes und posteten Fotos von ihrem Besuch.