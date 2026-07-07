Liebes-Aus bei "Frühstücksfernsehen"-Star: Chris Wackert von Ehefrau getrennt

Seit Jahren steht Christian Wackert für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Zwölf Jahre lang war er mit RTL-Kollegin Steffi Brungs liiert (sieben davon verheiratet). Jetzt wird die Trennung bekannt.

Christian Wackert bildet zusammen mit Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Matthias Killing und Alina Merkau die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Familie. Der Moderator führt für den Sender, mal blödelnd, mal ernst, durch den TV-Morgen. Aber was ist über sein Privatleben bekannt? Jetzt macht die Trennung Schlagzeilen.

Karrierestart für Christian Wackert: So kam er zum "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Seine berufliche Laufbahn hat Christian Wackert bereits direkt nach seinem Abitur eingeschlagen. In Hamburg studierte er Sportjournalismus und Medienwissenschaft und arbeitete nebenher als Produktionsassistent für Sky Sport. Für sein Volontariat nach dem Studium verschlug es ihn zu dem Medienunternehmen Sporttotal nach München.

Christian Wackert und Daniel Boschmann auf der Wiesn 2018. © BrauerPhotos / Dominik_Beckmann

2016 wechselte der 37-Jährige nach Berlin, um für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zu arbeiten. Erst betreute er in der Onlineredaktion die Facebook-Seite der Sendung, nur wenige Monate nach seinem Start stand er dann auch erstmals vor der Kamera. Als Vertretung war der Moderator 2019 auch bei dem Sat.1-Format "Endlich Feierabend" zu sehen. Dieses wurde aber aufgrund von schlechten Einschaltquoten eingestellt.

Christian Wackert und Noch-Ehefrau Stephanie Brungs sind getrennt

Seit 2019 ist Christian Wackert mit Stephanie Brungs verheiratet. Während Wackert bei Sat.1 angestellt ist, arbeitet Brungs seit 2016 für die Sendergruppe RTL. Im Juli 2026 wurde das Ehe-Aus in "Bild" bekannt. Wackert ist aus dem gemeinsamen Kölner Haus ausgezogen und wohnt nun dauerhaft in der Berliner Wohnung.

Stephanie Brungs und Christian Wackert hatten 2019 geheiratet. © BrauerPhotos / J.Reetz

Die unterschiedlichen und konkurrierenden Sender als Arbeitgeber schienen viele Jahre kein Problem gewesen zu sein. In dem Youtube-Format " " erklärten sie 2020, dass sie nicht mit dem anderen tauschen wollen würden. "Ich bin so ein krasses RTL-Kind", sagte Stephanie Brungs dazu. Auch für Christian Wackert wäre das keine Option: "Steffi macht zwei Sachen, die ich, glaube ich, nicht könnte. Erstmal Nachrichten, dafür fehlt mir die Konsequenz in der Seriosität. Und dann wiederum das Thema Promis."

Fan-Fragen zur Kinder-Planung

Auf Instagram wurde Christian Wackert in der Vergangenheit immer wieder gefragt, wann er Nachwuchs plane. Der "Frühstücksfernsehen"-Moderator wollte sich zu diesen persönlichen Fragen jedoch nicht äußern. In einem Video-Statement lieferte er im Februar 2021 den Grund dafür: "Egal, ob ihr Frauen oder Männer nach der Kinderplanung fragt, ihr wisst nicht, was diese Fragen auslösen können. Im schlimmsten Fall übt sie Druck, sticht in Wunden, hinterlässt einen unglücklichen Menschen." 2025 machte Steffi Brungs ihre frühere Gebärmutterhalskrebs-Erkrankung öffentlich.

So privat zeigt sich Christian Wackert auf Instagram

Nach fünf Jahren Beziehung heirateten Wackert und Brungs im Jahr 2019. Geheiratet wurde in Potsdam und auf Hawaii.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Trotz Trennung: Hochzeits-Schnappschüsse noch online

Trotz Ehe-Aus: Ein Instagram-Video, das Momente der Hochzeit auf der Insel zeigt, ist weiterhin online aufrufbar. Neue Partner soll es nicht geben.