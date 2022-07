"Liebe es!" Elliot Page präsentiert stolz sein neues Passfoto

"Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Passbild lieben würde", freut sich Elliot Page auf Instagram. Zahlreiche Fans gratulieren und kommentieren den Post des Schauspielers.

Elliot Page fühlt sich endlich wohl in seinem Körper.

Für Schauspieler Elliot Page (35) ist es wohl ein weiterer Meilenstein seit seinem Coming-out als Transgender. Der 35-Jährige hat ein neues Foto für seinen Pass machen lassen und teilt es stolz mit seinen rund sechs Millionen Followerinnen und Followern

Zu dem Porträtfoto, das den Schauspieler in einem simplen schwarzen T-Shirt und mit einer silbernen Kette um den Hals zeigt, schreibt er: "Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Passbild lieben würde." Den Fans des "The Umbrella Academy"-Stars scheint es ähnlich zu gehen. Über eine Million Likes gibt es bereits für das Foto.

"Das ist ein Passbild?! Sir, es ist illegal, so gut auszusehen!", fasste es etwa ein Fan in einem Kommentar zusammen. Aber auch einige Kolleginnen und Kollegen gratulieren Page zu dem gelungenen Bild. "Ein schönes Foto für noch schönere Reisen", erklärte "The Handmaid's Tale"-Regisseurin Reed Morano (45). Schauspielkollegin Rumer Willis (33) kommentierte das Bild mit Flammen-Emojis und einem Smiley mit Herzaugen.

Elliot Page spricht offen über seine Transition

Page hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass er trans ist. erklärte der Oscar-nominierte Schauspieler 2020: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben." Die Trans-Community hätte ihn endlos inspiriert, so Page.

Seit seinem Coming-out nutzt Page seine Bekanntheit, um jungen Transgendern zu helfen und ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. In Interviews mit Oprah Winfrey (68) oder "Vanity Fair" lässt er die Welt an seiner persönlichen Reise teilhaben, 2023 soll seine Biografie "Pageboy" erscheinen.