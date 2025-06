Liam und Noel Gallagher: Oasis-Brüder werben gemeinsam für Retro-Mode

Nicht nur ihre Musik prägte die 90er Jahre, auch ihre Mode tat es. Folgerichtig haben sich die Gallagher-Brüder kurz vor dem Start ihrer Oasis-Reunion in drei weltberühmte Streifen gehüllt.

Keine zwei Wochen mehr, dann fällt am 4. Juli der Startschuss zur mit Hochspannung erwarteten Oasis-Reunion-Tour in Cardiff, Wales. Im Vorfeld des Auftakts haben sich Liam (52) und Noel Gallagher (58) noch zu einer weiteren Kollaboration zusammengerauft. Gemeinsam wirbt das lange Zeit bitter zerstrittene Brüderpaar für Retro-Mode der Marke Adidas, die den 90ies-Style der Band unter dem Motto "Original Forever" wieder aufleben lässt.

Fans können sich während der Oasis-Konzerte also nicht nur akustisch, sondern auch modisch 30 Jahre in die Vergangenheit beamen. Beschrieben wird die Kollektion als "Looks aus den 90ern, neu interpretiert für die Gegenwart" - die ikonischen Trainingsjacken und Bucket Hats, mit denen die Gallaghers gerne selbst auf der Bühne standen, inklusive. Zu kaufen gibt es die "Originals x Oasis Live '25"-Kollektion in offiziellen Adidas-Stores, via adidas.de sowie vor Ort bei den Konzerten. Online sind die Stücke ab dem 20. Juli erhältlich.

Reunion war schon als Wunschtraum abgetan

Vergangenes Jahr hatte die legendäre Britpop-Band Oasis ihre Reunion-Tournee angekündigt - ein Moment, auf den zahlreiche Fans immer wieder gehofft hatten, der aber dennoch überraschend kam.

Nach dem Start in Cardiff und mehreren Konzerten in Manchester, London, Edinburgh und Dublin geht es für eine Handvoll Shows nach Kanada, in die USA und nach Mexiko, dann wieder nach London. Anschließend führt die Tour die Band weiter nach Südostasien, Australien und schließlich zurück nach Südamerika. Am 23. November endet die Tour nach aktuellem Stand in São Paulo.

Im August 2024 hatten die Streithähne verkündet, dass sie sich vertragen haben und wieder gemeinsam auf die Bühne wollen. "Die Waffen sind verstummt. Die Sterne haben sich ausgerichtet. Das lange Warten ist vorbei. Kommt und seht. Es wird nicht im Fernsehen übertragen", so die Band damals.

Ursprünglich starteten die Gallagher-Brüder 1991 als Oasis durch und katapultierten sich mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" an die Spitze der Britpop-Szene. Trotz ihres riesigen Erfolgs war das Verhältnis der beiden von Konflikten geprägt. Zahlreiche öffentliche Streitereien führten 2009 schließlich zum Bruch und der Bandauflösung.