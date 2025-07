Liam und Noel Gallagher: Getrennte Hotels während der Oasis-Tour

In Cardiff sorgten Liam und Noel Gallagher für historische Bilder: Arm in Arm traten sie beim ersten Oasis-Konzert nach 16 Jahren vor ihre Fans. Damit es weiterhin so harmonisch zwischen den Brüdern bleibt, sollen sie während der Tour lieber in unterschiedlichen Hotels nächtigen.

Bei der Reunion-Tour von Oasis zeigen sich die einst zerstrittenen Brüder Liam (52) und Noel Gallagher (58) überraschend harmonisch. Doch während sie sich zum Auftakt am 4. Juli in Cardiff vor den Fans umarmten, sollen sie abseits der Bühne lieber getrennte Wege gehen. So übernachten sie während der Tour wohl in unterschiedlichen Hotels, um einem neuen Streit aus dem Weg zu gehen, wie berichtet.

"Getrennte Wohnräume sind die beste Option"

Die Brüder verzichteten nach dem ersten Konzert auch auf jegliche After-Partys. Sie hätten nach der Show, auf die Fans 16 Jahre lang gewartet hatten, lediglich ein paar Worte gewechselt und sich dann in verschiedenen Autos vom Principality Stadium zu ihren jeweiligen Unterkünften weggefahren lassen.

Hinter den Kulissen der Tour soll alles daran gesetzt werden, dass die Gallaghers auch in den nächsten Monaten vertraut nebeneinander auftreten. "Die ganze Vorbereitung wurde sorgfältig orchestriert, da jeder weiß, wie zart und zerbrechlich die Beziehung zwischen Liam und Noel ist", zitiert die Zeitung eine nicht näher benannte Quelle. "Getrennte Wohnräume sind die beste Option, damit sie in ihrem eigenen Raum entspannen können." In Cardiff sollen sie rund eine halbe Stunde voneinander untergebracht worden sein.

Auch gesunder Lebensstil soll helfen

"Im Moment sind sie glückliche Familien und das soll auch so bleiben." Liam Gallagher verzichte etwa auf Alkohol und setzte auf einen gesunden Lebensstil. "Er möchte jede Nacht acht Stunden schlafen und vermeidet Trinken und Feiern völlig." Das wirke Wunder. "Alle waren wirklich beeindruckt - sie sind entschlossen, sich weiterhin darauf zu konzentrieren, die Magie auf der Bühne geschehen zu lassen."

Und natürlich dürfte es auch um Geld gehen: Pro Auftritt erhalten sie angeblich eine gemeinsame Gage von rund 7,2 Millionen Euro. Sicherheitshalber soll es die aber erst geben, nachdem die Brüder den jeweiligen Gig erfolgreich gemeistert haben.

41 Konzerte bis November

Oasis begeisterten ihre Fans in Cardiff mit einer Setlist, die Klassiker wie "Stand by Me", "Wonderwall", "Live Forever" und "Half The World Away" enthielt. Zusätzlich zu den rund 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion sahen mehr als 1,3 Millionen Fans die Livestreams in den sozialen Netzwerken.

Insgesamt sind im Rahmen der Reunion-Tour 41 Konzerte in 22 Städten rund um den Globus geplant, unter anderem in den USA, Brasilien und Australien. Das letzte Konzert soll am 23. November in São Paulo, Brasilien, stattfinden. Oasis wurden 1991 gegründet, 2009 hatte sich die Britpop-Band getrennt. Ende August 2024 gab es dann den Knaller: Liam und Noel Gallagher kündigten eine gemeinsame Welttournee für 2025 an, die sofort ausverkauft war.