Liam Payne: Partnerin Kate Cassidy sendet ihm Geburtstagswünsche

Am Freitag wäre der Geburtstag des unter tragischen Umständen verstorbenen Liam Payne gewesen. Seine Partnerin Kate Cassidy hat das besondere Datum nicht vergessen - und dem Sänger bewegende Zeilen verfasst.

Der im vergangenen Oktober verstorbene One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024) wäre am heutigen 29. August 32 Jahre alt geworden. Zehn Monate nach seinem tragischen Tod hat sich nun Paynes Partnerin Kate Cassidy (26), mit der der Star von Oktober 2022 bis zu seinem Tod liiert war, mit zwei bewegenden Posts auf Instagram zu Wort gemeldet - und private Aufnahmen des Paares geteilt.

Kate Cassidy möchte Liam Payne eine "echte Geburtstagskarte überreichen"

"29. August 1993. Ein besonderer Tag für eine ganz besondere Seele. Ich vermisse dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag, Liam. Ich wünschte, wir könnten zusammen feiern. Dann wohl im nächsten Leben", schreibt die Influencerin . Dazu teilt sie einer Videomontage mit Aufnahmen von sich und Payne, die sie in intimen Momenten, auf Reisen im Ausland, bei gemeinsamen Mahlzeiten oder schlicht beim Herumalbern zeigen.

Und auch hat Kate Cassidy, die auf TikTok Erfolge feiert, abgesetzt. "Es bricht mir das Herz, dass ich dir heute keine echte Geburtstagskarte überreichen kann. Dass ich dein Lachen nicht hören oder dir all die Dinge sagen kann, die ich dir gerne noch tausendmal gesagt hätte", beginnt sie diesen Text, bevor sie dem Verstorbenen erneut zum Geburtstag gratuliert.

Weiter schreibt Cassidy, dass der One-Direction-Sänger in seinen 31 Jahren auf der Erde "so vielen Menschen - vor allem mir - so viel Freude, Glück und Hoffnung gebracht" hätte. Seine Partnerin würde "Jahre meines Lebens aufgeben, nur um dir ein paar mehr zu geben. Ich vermisse es, mit dir Erinnerungen zu machen. Ich vermisse Dinge, auf die wir uns gemeinsam freuen können".

Der 29. August, so Cassidy weiter, "wird ein Datum sein, das für den Rest meines Lebens in meinem Herzen verankert ist". Sie schließt mit den Worten: "Ich liebe dich so sehr." Auch in diesem Beitrag finden sich private Aufnahmen, die Payne an der Seite von Cassidy zeigen.

Tragischer Tod im Oktober 2024

Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er von einem Balkon aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Die argentinischen Behörden leiteten eine umfassende Untersuchung ein, bei der mehrere Personen im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers angeklagt wurden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachgewiesen. Der tödliche Sturz war nach Überzeugung der Ermittler kein Suizid. Im Februar 2025 wurde die Anklage gegen drei von fünf Verdächtigen in dem Fall fallen gelassen. Zwei weitere Verdächtige sind beschuldigt, Payne mit Kokain versorgt zu haben.