Liam Neesons Sohn Daniel hat sich verlobt

Liam Neeson sorgt derzeit mit seiner angeblichen Romanze zu Pamela Anderson für Schlagzeilen. Sein Sohn Daniel hielt jetzt ebenfalls Liebesnews bereit: Der 29-Jährige verkündete am Wochenende seine Verlobung mit Freundin Natalie.

Daniel Neeson (29), jüngster Sohn von Liam Neeson (73) und der 2009 verstorbenen Natasha Richardson (1963-2009), hat sich verlobt. Die frohe Botschaft teilte er via Instagram mit. Romantische Fotos zeigen den Heiratsantrag, der während einer Bootsfahrt auf dem Hudson River stattfand, wo er seiner 28-jährigen Partnerin einen funkelnden Diamantring überreichte.

Die Verlobung markiert einen besonderen Meilenstein für das Paar, das sich bereits während des Studiums an der Tulane University in New Orleans kennengelernt hatte. Seit acht Jahren sind Daniel und Natalie ein Paar und leben gemäß "Daily Mail" gemeinsam in New York City.

Verlobungsparty mit Torte

"Das Leben ist wunderschön", kommentierte der Tequila-Unternehmer den Instagram-Post mit dem Verlobungsfoto. Am Samstagabend luden Daniel und Natalie zu einer ausgelassenen Party in einem irischen Pub in Manhattan ein. Instagram-Videos zeigen das glückliche Paar beim romantischen Kuss und beim Anschneiden einer blumenverzierten Torte. Natalie präsentierte stolz ihren Verlobungsring, während Freunde die beiden umjubelten.

Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson stammen aus der Ehe des Hollywoodstars mit der verstorbenen Schauspielerin Natasha Richardson, die bei einem Skiunfall ums Leben kam. zum Todestag seiner Mutter schrieb Daniel vergangenes Jahr: "Ich freue mich darauf, wenn wir uns eines Tages wiedersehen, aber bis dahin finde ich Trost in dem Wissen, dass du bei jedem Schritt an meiner Seite bist. Hoffentlich mache ich dich stolz."

Während Daniel sein Liebesglück feiert, sorgt auch Vater Liam Neeson für Aufsehen. Der 73-Jährige soll eine Romanze mit "Baywatch"-Star Pamela Anderson (58) eingegangen sein, nachdem beide gemeinsam in der "Naked Gun"-Neuverfilmung vor der Kamera standen. Bei der New Yorker Premiere von "Die nackte Kanone" Ende Juli posierte Anderson in Begleitung ihrer beiden Söhne Dylan Jagger Lee (27) und Brandon Thomas Lee (29) mit Liam Neeson und dessen beiden Söhne.

Anderson hatte zuletzt beim Deauville American Film Festival in Frankreich auf die Vorwürfe reagiert, sie und Liam Neeson hätten eine Beziehung nur aus Promozwecken vorgetäuscht. "Ich mache keine PR-Stunts mit und werde das auch nie tun", sagte sie am Freitagabend in ihrer Dankesrede.