Der plötzliche Tod von Jack White lässt Frederic von Anhalt fassungslos zurück. Der Adoptiv-Prinz erinnert sich in der AZ an das letzte Treffen, das besonders emotional gewesen ist. Wie verzweifelt der Hit-Produzent gewesen sein muss, wusste auch sein Promi-Kumpel nicht...

Am Donnerstagmorgen wurde Jack White leblos von seiner Haushälterin in der feinen Villa in Berlin-Grunewald aufgefunden. Die Polizei und Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 85-jährigen Star-Komponisten feststellen. Ermittler gehen nach einem Schusswaffen-Fund von Suizid aus.

Jack White stirbt nach Trennung von seiner vierten Ehefrau

Jack Whites Freunde und Wegbegleiter sind schockiert. Roberto Blanco ist entsetzt und sagte der AZ﻿: "Ich möchte mein Beileid für die gesamte Familie ausdrücken. Es ist eine große und traurige Tragödie." Starb Jack White, wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Ehe-Aus, mit einem gebrochenen Herzen?

Frederic von Anhalt: "Mein geliebter Jack, was ist nur passiert?"

Frederic Prinz von Anhalt erfuhr vom Tod seines Kumpels aus der Presse. "Mein geliebter Jack, was ist nur passiert?", fragt sich der 82-Jährige. Die AZ traf den Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (†99) zum Interview in der renovierten Käfer-Schänke in der Prinzregentenstraße. Von Anhalt wird emotional: "Ich kannte Jack seit 1979. Er war oft bei uns im Haus in Bel Air. Zsa Zsa hat ihn geliebt! Ich hatte ihn dank meiner Frau in den USA und Hollywood mit vielen Leuten bekannt gemacht."

Jack White und Frederic Prinz von Anhalt beim letzten Treffen im Sommer in Berlin. Die beiden Kumpels kannten sich seit Ende der Siebziger. © privat

Seit 45 Jahren befreundet: Von Anhalt und White trafen sich mehrmals im Jahr

Sechs bis sieben Mal trafen sich die Kumpels im Jahr – zuletzt im Juli. "Ich wollte im Oktober eigentlich noch zu Jack fahren", sagt von Anhalt traurig. Meist sahen sich die beiden in Jack Whites Lieblings-Restaurant Culaccino. Dort verbrachte der Hit-Produzent auch den letzten Abend vor seinem Tod – ganz allein.

"Wir hatten beim letzten Treffen noch über die Zukunft gesprochen. Wer fliegt, wenn wir mal nicht mehr wegen körperlicher Gebrechen können", so Frederic Prinz von Anhalt. Besonders unheimlich erscheint im Rückblick, dass man beim letzten Treffen im Juli über Gunter Sachs gesprochen hat, erzählt der Adoptiv-Prinz der AZ. Der 78-jährige Lebemann und Playboy hatte sich 2011 in seinem Haus im schweizerischen Gstaad erschossen.

"Jack White schimpfte über Rafaella und weinte"

Besonders in Erinnerung blieb von Anhalt die Unterhaltung über Jack Whites vierte Frau Rafaella Nußbaum. "Der Ehe-Krach war Thema unseres Gesprächs. Jack hat sehr über Rafaella geschimpft. Und auch geweint. Wir waren gute Kumpels. Er hatte großes Vertrauen zu mir und hat eigentlich immer sein Herz ausgeschüttet", so der Adoptiv-Prinz zur AZ.

Jack White mit seinem Sohn Maximilian im Garten des Anwesens. Im Grundbuch des Hauses steht aber Whites Ex-Frau Janine. © BrauerPhotos / M.Nass

Wie verzweifelt der Hit-Produzent gewesen sein muss, wusste auch sein Promi-Kumpel nicht. Über angebliche finanzielle Schwierigkeiten, die nach Jack Whites Tod öffentlich bekannt wurden, hatten die beiden Promi-Freunde nicht gesprochen. "Er hatte sich geschämt, mir davon zu berichten", vermutet von Anhalt. "Es macht mich fertig, dass er nichts gesagt hat. Ich hätte ihm doch aushelfen können."

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.