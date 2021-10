Letztes Geleit: Mutter von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in München beerdigt

Gräfin Beatrix von Schönburg-Glauchau wurde 91 Jahre alt. Die Mutter von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis wurde am gestrigen Mittwoch auf dem Nordfriedhof in München beerdigt.

Der Trauerzug endete am Familiengrab

BrauerPhotos 12 Der Trauerzug endete am Familiengrab

Gräfin Beatrix von Schönburg-Glauchau, die Mutter von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (61), ist tot. Die 91-Jährige starb am 30. September in einem Krankenhaus in Regensburg.

Am 6. Oktober gab es in der Münchner Kreuzkirche ein Requiem für die Verstorbene. Die Beisetzung fand im Kreise der engsten Familie auf dem Nordfriedhof statt. Neben Fürstin Gloria und ihren Brüdern Alexander und Carl-Alban war auch Oscar-Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck nach München gereist.

Gräfin Beatrix kam in Hegykö (Ungarn) zur Welt, sie war die Urenkelin des Staatsmannes István Graf von Széchenyi. Mitte der 50er Jahre zog es sie nach Deutschland.