Letzter Kinofilm: Sky du Mont verabschiedet sich von der Leinwand

Sky du Mont ist seit Jahrzehnten auf den Leinwänden und Bildschirmen zu sehen, aber selbst für einen Schauspielstar wie ihn ist irgendwann Schluss. "Das Kanu des Manitu" ist sein letzter Kinofilm.

Die deutsche Kinolandschaft muss künftig auf Sky du Mont (78) verzichten. Seine Zeit auf der großen Leinwand ist jetzt gekommen, bekräftigt der Schauspieler, nachdem er schon im März über die Kinorente gesprochen hatte.

"Aber das wird mein letzter Kinofilm"

Sky du Monts letztes Kinoabenteuer ist Michael Bully Herbigs (57) "Das Kanu des Manitu". Die Komödie kommt am 14. August in die Lichtspielhäuser. In der Fortsetzung des Erfolgs "Der Schuh des Manitu" von 2001 spielt er noch mit, dann ist Schluss. "Ich weiß, das glaubt mir keiner. Aber das wird mein letzter Kinofilm", . Er habe eigentlich nie Schauspieler werden wollen, aber dafür sei es "nicht schlecht gelaufen". Und der Star fragt scherzend: "Wer will denn so einen alten Knacker wie mich noch sehen? Ich will nicht eines Tages in Windeln und im Rollstuhl vor die Kamera geschoben werden."

"55 Jahre reichen", sagt er auch . "Ich will auf kein Dixi-Klo mehr gehen und das will ich alles nicht mehr." Selbst einem Tom Cruise (63), mit dem er schon in Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut" zu sehen war, würde du Mont demnach absagen.

Die Kinorente hatte Sky du Mont schon vor Monaten angekündigt

Ähnliche Worte wählte Sky du Mont bereits im März, als er im ankündigte, dass "Das Kanu des Manitu" sein letzter Film werden soll. "Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen", sagte er damals. Er habe "bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. [...] Ich will nicht mehr in der Pampa sitzen, auf ein Dixi-Klo gehen, im Wohnwagen sitzen 15 Stunden, bis einer kommt und sagt: 'Wir müssen, Herr du Mont. Ganz schnell, das Licht geht.' Das ist alles vorbei für mich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf der Premiere des Films gab es für Sky du Mont noch einmal Standing Ovations - für die sich der Schauspieler auch bedankt. In einer Story auf Instagram schreibt er: "Danke für Standing Ovations! Danke für 55 Jahre Film/TV".