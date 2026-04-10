Letzter Auftritt: Warum Mario Adorf "ohne jede Hoffnung" war

Die Trauer um Mario Adorf ist groß, zahlreiche Weggefährten nehmen öffentlich Abschied. Was ist über seinen Tod bekannt? Wie stand er zu einem Comeback auf der großen Leinwand und im TV?

Er gehörte zu den größten Stars der deutschen Filmbranche und zählte zu den Talentiertesten seiner Zunft: Am Mittwoch (8. April) hat Schauspieler Mario Adorf seine Augen für immer geschlossen. Er starb im Alter von 95 Jahren. Was ist über den Tod der Kino-Legende bislang bekannt?

Mario Adorf gestorben: Das ist zur Todesursache bekannt

Zuletzt lebte Mario Adorf in einer Wohnung in Paris. Wie sein Management und die Filmagentur Reinholz " " bestätigt haben, ist er in der französischen Metropole gestorben. Der Schauspieler soll den Folgen einer Krankheit erlegen haben, mehr ist zu der Todesursache bislang nicht bekannt.

Die Karriere von Mario Adorf: Für diese Filme wurde er gefeiert

Adorf spielte im Laufe seiner erfolgreichen Karriere der Filmdatenbank " " zufolge in 223 TV- und Kinoproduktionen mit. Seinen ersten Auftritt feierte er 1954 mit 24 Jahren in dem Film "Meuterei auf der Caine". Es folgten viele weitere Rollen in legendären Filmen wie "Die zwölf Geschworenen" (1963), "Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe" (1970) und im oscarnominierten Klassiker "Die Blechtrommel" (1979). Über die Jahre konnte er zahlreiche Preise gewinnen, wie drei Deutsche Filmpreise, drei Goldene Kameras, drei Bambi-Awards und einen Grimme-Preis.

Letzter Auftritt: Was Mario Adorf über ein TV-Comeback sagte

2023 trat Mario Adorf in dem Film "Real Fight" auf, was zu seinem letzten Auftritt werden sollte – danach er kehrte nie auf die große Leinwand zurück. Der Zeitschrift " " sagte er vergangenes Jahr über ein mögliches Comeback: "Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung. Ich müsste mir sehr genau überlegen, ob ich es physisch überhaupt noch schaffe. Aber es muss nicht sein." Seinen Lebensabend verbrachte er bis zu seinem Tod in Frankreich. Adorf hinterlässt seine Ehefrau Monique Faye und Tochter Stella.